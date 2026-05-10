Český fotbal potřebuje Thatcherovou, zní ke skandálu. Z ciziny přichází i výsměch

Projděte si reakce sociálních sítí na skandální fotbalové derby mezi Slavií a Spartou. Sešívaní v závěru sobotního klání vedli 3:2, ale pak nastal opovrženíhodný chaos.
Zkažené derby
Obrázek, který hovoří za vše. Sešívaní doma díky vedení 3:2 pár minut před koncem nastaveného času směřovali k titulu. Jenže pak do hřiště hromadně vběhli „fanoušci“ se světlicemi. Někteří sparťanští hráči byli napadeni, a tak se Letenští z obav o bezpečnost rozhodli utkání nedohrát.
Obrázek, který hovoří za vše. Sešívaní doma díky vedení 3:2 pár minut před koncem nastaveného času směřovali k titulu. Jenže pak do hřiště hromadně vběhli „fanoušci“ se světlicemi. Někteří sparťanští hráči byli napadeni, a tak se Letenští z obav o bezpečnost rozhodli utkání nedohrát.
Jako na bojišti
Takto běsnění davu vypadalo z úrovně trávníku.
Volání po rozhodné akci
Nevídanou koncovku derby glosoval třeba šéfkomentátor stanice ČT sport Robert Záruba, podle kterého český fotbal potřebuje razantní zásah ve stylu někdejší britské premiérky, které se na základě nekompromisnosti přezdívalo Železná lady.
Neomluvitelné
Hojně se vyjadřovali i politici, například Tomáš Zdechovský, který mimo jiné poděkoval šéfovi Slavie Jaroslavu Tvrdíkovi za tvrdé vyjádření.
Ostuda
Skandál daleko přesáhl fotbalovou bublinu. Třeba marketingový a PR ředitel hokejového Motoru Tomáš Kučera hovořil o „největším ostudě“ v celé historii fotbalové soutěže.
Údiv
Nad pražským derby kroutil hlavou i novinář Tom Warren, který se jinak věnuje primárně technologiím. Záběry označil za šílenství.
Naštvaní slávisté
Chování neukázněných lidí z vlastního tábora hromadně a velmi ostře odsuzovali samotní fanoušci Slavie. A není divu. Nebýt tohoto skandálu, sešívaní by už zřejmě slavili titul.
Výsměch
„V pražském derby se dějí velmi normální věci,“ vysmíval se dění v Edenu účet Slovak Football, který spravuje Řek žijící na Slovensku. V jiném příspěvku dodal, že mu to připomíná řecký domov, kde o chaotické dění na trávníku není nouze.
Chorý
Řešil se i útočník sešívaných Tomáš Chorý, který už v 59. minutě za stavu 3:2 pro Slavii dostal červenou kartu za úder loktem do obličeje Asgera Sørensena. Do kontroverzního slávisty si rýpl třeba hokejový podcast Bomby k tyči.
Tvrdá reakce Slavie: Uzavře tribunu Sever, Chorý a Douděra jsou vyřazeni z týmu
Fotbalová Slavia po nedohraném pražském derby uzavře do odvolání severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří v nastavení sobotního šlágru ligové nadstavby vtrhli na trávník a napadli několik hráčů Sparty, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion.
