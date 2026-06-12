Český fotbal pláče. Po dlouhé nemoci zemřel legendární "John"

Ve věku 76 let zemřel po dlouhé nemoci Petr Uličný, někdejší fotbalový útočník pražské Sparty a trenér řady prvoligových týmů včetně Olomouce či Zbrojovky Brno.
O úmrtí informovaly na sociálních sítích jeho bývalé kluby včetně Sigmy. Právě s hanáckým celkem prožil Uličný největší úspěch v kariéře, když ho jako kouč v roce 2012 dovedl k vítězství v domácím poháru.
"Petr Uličný se nesmazatelně zapsal do více než stoleté historie Sigmy Olomouc. Výjimečných úspěchů dosáhl nejen jako hráč, ale také jako trenér. I po skončení aktivní kariéry zůstával součástí klubu a byl vždy vítaným hostem i přítelem," uvedl olomoucký klub v prohlášení.
Uličný, známý pod přezdívkou "John", jako hráč nastupoval vedle Sparty i za Plzeň a Olomouc. Poté se dal na trenérskou dráhu a kromě Sigmy a Zbrojovky působil v české nejvyšší soutěži i na lavičce Zlína, ostravského Baníku, Plzně, Žižkova, Opavy a Hradce Králové. Dohromady odkoučoval v samostatné lize 413 zápasů, což ho řadí na druhé místo za Petra Radu (476). V zahraničí vedl Ružomberok.
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