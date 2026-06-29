Českou bídu na MS trenér Koubek neustál. U nároďáku končí, rezignaci nabídl sám

Trenér Miroslav Koubek končí na pozici hlavního kouče české fotbalové reprezentace. Přestože se s národním týmem probojoval baráží na MS, vaz mu zlomily výkony a výsledky na samotném šampionátu.
„Dnes jsme se s panem trenérem Miroslavem Koubkem po vzájemné dohodě domluvili na ukončení naší spolupráce. Pan trenér mi na dnešním osobním jednání nabídl svoji pozici k dispozici a po otevřené a korektní debatě jsem se rozhodl jeho nabídku přijmout,“ řekl předseda FAČR David Trunda.
Koubek převzal reprezentaci v zimě a s asociací měl smlouvu ještě na další dva roky. Už v březnu dovedl národní tým po dvaceti letech na mistrovství světa. Samotný šampionát ale skončil zklamáním.
Češi získali ve skupině jediný bod a obsadili poslední čtvrté místo.
Čtyřiasedmdesátiletý trenér uvedl, že pod jeho rozhodnutí podepsala i údajná mediální kampaň.
"Po neúspěchu na mistrovství světa, za který nesu jako hlavní trenér spoluzodpovědnost, jsem po zvážení všech okolností dospěl k závěru, že nabídnu svoji pozici k dispozici panu předsedovi FAČR Davidu Trundovi. Po vzájemné debatě a konzultaci pan předseda můj návrh přijal," cituje Koubka agentura ČTK.
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