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Česko - Španělsko. Fotbalisté hostí mistry světa, v sestavě chybí navrátilec Souček

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Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Španělskem. Do něj Češi nastoupí v brance s Matějem Kovářem, na hrotu útoku začne Ryan Naderi. V zahajovací jedenáctce jsou i obránci Davidové Zima s Juráskem a záložník Lukáš Provod, kteří vynechali minulý sraz ze zdravotních důvodů. Navrátilec po zranění a bývalý kapitán Tomáš Souček začne jen na lavičce.

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