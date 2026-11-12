Česko - Španělsko. Fotbalisté hostí mistry světa, v sestavě chybí navrátilec Souček
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Španělskem. Do něj Češi nastoupí v brance s Matějem Kovářem, na hrotu útoku začne Ryan Naderi. V zahajovací jedenáctce jsou i obránci Davidové Zima s Juráskem a záložník Lukáš Provod, kteří vynechali minulý sraz ze zdravotních důvodů. Navrátilec po zranění a bývalý kapitán Tomáš Souček začne jen na lavičce.
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Izrael zakázal vstup na své území francouzskému politikovi Mélenchonovi
Izrael ve čtvrtek zakázal vstup na své území francouzskému krajně levicovému politikovi a možnému prezidentskému kandidátovi Jeanu-Lucovi Mélenchonovi. Lídr strany Nepodrobená Francie (LFI) patří k francouzským politikům, proti kterým se izraelští představitelé vymezují nejhlasitěji. Mélenchon a LFI zastávají propalestinské postoje.
Rebel ODS Narcis Tomášek: Voliči nám odchází ke STAN. Kupkův vyzyvatel by se našel
Klesající preference a nečitelnost ODS. To jsou podle náměstka děčínského primátora Narcise Tomáška (ODS) důvody ke svolání mimořádnému kongresu občanských demokratů. V rozhovoru pro Aktuálně.cz Tomášek řekl, že nevidí problém pouze v šéfovi ODS Martinu Kupkovi, stínové vládě nebo předsednictvu. Ale v tom, že vedení podle něj učinilo stranu nepřehlednou.
Nevěra s čínskou špionkou ho dohnala. Šéf společnosti Nvidia rezignoval
Šéf americké společnosti Nvidia Jensen Huang rezignoval, s okamžitou platností odstupuje z funkce prezidenta, výkonného ředitele i člena správní rady. Firma, která je klíčovým hráčem v budování infrastruktury pro umělou inteligenci (AI), to ve čtvrtek oznámila v tiskové zprávě. Huang podle médií v poslední době čelil skandálu kvůli vztahu s ženou, která je podezřelá ze špionáže pro Čínu.
Mapa ukazuje, kde udeří mrazy. A pozor si bude potřeba dát i na další jev
Víkend před státním svátkem 17. listopadu přinese Čechům slunečnou sobotu a mlhami zahalenou neděli. Na horách pak může místy napadnout sníh, o žádné závěje a bohatou nadílku ale nepůjde. Blížící se zimu však připomenou mrazivé noci a rána, kdy teplota může spadnout pod bod mrazu – v noci na neděli dokonce až k minus 7 stupňům Celsia.
Drzá loupež jen pár kroků od ministerstva. Lupiči v Paříži vybrali luxusní klenotnictví
Zbraně v rukou, luxusní šperky na dosah a únik na motocyklech. Ozbrojená skupina si ve středu dopoledne troufla na klenotnictví De Beers v samém centru Paříže. Lupiči zmizeli dřív, než je policie dokázala zadržet. Po jejich stopách nyní pátrají kriminalisté.