20. 3. Světlana
Česko se třese. Klíčovou pozici ještě drží, největší rival ale nepříjemně dotírá

Sport,ČTK

České fotbalové kluby po vyřazení posledních dvou zástupců v této pohárové sezoně nadále drží v žebříčku národních koeficientů UEFA 10. místo, jedenácté Řecko se ale přiblížilo na rozdíl zhruba půl bodu.

Hugo Sochůrek
Fotbalista Sparty Hugo Sochůrek při nevydařeném utkání s AlkmaaremFoto: ČTK
O tom, zda tuzemské týmy zůstanou v elitní desítce a šampion bude mít nadále zajištěn přímý postup do hlavní fáze Ligy mistrů, s největší pravděpodobností rozhodne výsledek čtvrtfinále Konferenční ligy mezi AEK Atény a Vallecanem.

Aktuálně se hraje o nasazení do přespříští sezony 2027/28. Pro ročník 2026/27 obsadilo Česko vloni na jaře deváté místo.

Oproti 10. pozici díky tomu získal výhodnější postavení druhý celek nejvyšší soutěže, který začne až ve 3. předkole Ligy mistrů a bude mít dopředu jistou minimálně hlavní fázi Evropské ligy.

Základní část pohárů tak čeká nejméně na trojici tuzemských klubů.

Tento ročník Česko po odečtu zahájilo na 10. místě žebříčku a pozici drží i poté, co v osmifinále Konferenční ligy vypadli poslední dva zástupci v sezoně. Olomouc se rozloučila s účinkováním v soutěži po porážce 0:2 v Mohuči, Sparta Praha po domácím debaklu 0:4 s Alkmaarem.

Desátá pozice jako poslední znamená, že šampion dané země projde přímo do hlavní fáze Ligy mistrů bez nutnosti absolvovat kvalifikaci.

Českou pozici už nemůže nijak ohrozit dvanácté Polsko, jeho zbylí dva zástupci v Konferenční lize skončili.

Jedenáctým Řekům zůstal ve hře poslední tým. Zatímco Panathinaikos Atény v Evropské lize vypadl, jeho městský AEK prošel navzdory porážce v domácí odvetě přes Celje do čtvrtfinále Konferenční ligy. V něm bude proti Vallecanu mírným outsiderem a české kluby potřebují, aby neuspěl.

Řecko by se posunulo na 10. příčku jedině za předpokladu, že by AEK přes španělského soupeře prošel do semifinále.

V případě, že by se tak stalo po dvou remízách či vítězství a porážce, musel by navíc aténský celek přidat ještě aspoň jeden nerozhodný výsledek v semifinále.

Pokud by přitom AEK v dnešní odvetě s Celje aspoň remizoval, mohlo by Česko ztratit elitní desítku i za předpokladu, že by pak přes Vallecano nepřešel.

V případě, že by tuzemské týmy klesly za Řecko na 11. příčku, šampion příštího ročníku domácí nejvyšší soutěže by neměl jistý přímý postup do Ligy mistrů.

V hlavní fázi pohárů se za výhru udělují dva a za remízu jeden bod, zisk se pak dělí počtem zástupců v dané sezoně. Další bonusy se připisují za konečné postavení v tabulce a za účast v osmifinále a dál.

Česko v sezoně získalo 11,025 bodu, což je o zhruba půl bodu více než za minulý ročník. Nejvíce znovu přispěla Plzeň, která je v posledních letech nejlepším tuzemským zástupcem v pohárech.

Zklamáním byly výkony úřadující šampiona Slavie v Lize mistrů, červenobílí uhráli oproti Viktorii zhruba jen polovinu bodů.

Po předloňské reformě evropských pohárů tvoří všech 36 účastníků jednotlivých soutěží jednu společnou tabulku. Prvních 24 týmů postupuje do vyřazovací části, nejlepší osmička rovnou do osmifinále.

Linda Fruhvirtová
Linda Fruhvirtová
Linda Fruhvirtová

Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).
Barry Keoghan a Cillian Murphy ve filmu Gangy z Birminghamu: Nesmrtelný muž (2026).

Petr Pavel, prezident
Petr Pavel, prezident
Petr Pavel, prezident

