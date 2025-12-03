Česko bude za dva roky hostit nejlepší evropské mladíky do 19 let

"Je to pro nás všechny velká pocta i závazek. Pořadatelství představuje významnou příležitost pro další rozvoj mládežnického fotbalu v Česku a zároveň umožní našim hráčům představit se v tom nejlepším světle proti elitním evropským týmům před domácím publikem," uvedl pro web FAČR předseda asociace David Trunda.
"Jde o mimořádnou čest pro naši asociaci. Věříme, že turnaj bude skvělou reklamou jak pro celé Česko, tak pro pořadatelská města. Úspěšná kandidatura je pro nás silným impulzem do další práce a uděláme vše pro to, abychom společnými silami uspořádali nezapomenutelný turnaj," dodal Trunda.
Šampionát devatenáctek bude další vrcholnou akcí v Česku. Předloni se asociaci ještě za předchozího předsedy Petra Fouska podařilo získat pořadatelství finále Konferenční ligy, v němž v pražském Edenu West Ham porazil Fiorentinu 2:1.
Před deseti lety Česko hostilo mistrovství Evropy hráčů do 21 let, v roce 2008 šampionát devatenáctek. Před třemi lety se v tuzemsku konalo Euro žen do 19 let.
Na šampionátu 2027 se představí hráči narození v roce 2008 a mladší. Česko bude mít coby pořadatel účast dopředu jistou.
"Když jsem se o naší kandidatuře dozvěděl, byl jsem nadšený a okamžitě jsem tuhle myšlenku podpořil. Mít možnost konfrontace u nás doma je pro kluky moc důležitá. Myslím si, že jejich kvalita je velmi dobrá a můžeme být konkurenceschopní," doplnil generální manažer českých reprezentací Pavel Nedvěd.