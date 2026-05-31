Česko - Kosovo. Před odletem do Ameriky odehrají Češi přípravný zápas na Letné
Sledujte online přenos z přípravného fotbalového utkání před mistrovstvím světa mezi Českem a Kosovem.
ŽIVĚ Ukrajinci zaútočili na ropnou rafinerii v Saratovské oblasti, na místě vypukl požár
Ukrajinská armáda v noci na neděli zaútočila na ropnou rafinerii v ruské Saratovské oblasti, kde následně vypukl požár. Zasáhla také čerpací stanici v Kirovské oblasti. Ruské úřady potvrdily ukrajinské dronové útoky na energetické a průmyslové objekty v několika ruských oblastech.
Ve Varšavě začne v pondělí platit noční zákaz prodeje alkoholu v obchodech
Od pondělka začne v celé Varšavě platit noční zákaz prodeje alkoholických nápojů v obchodech, kioscích a na čerpacích stanicích. O zákazu rozhodlo v březnu téměř jednomyslně varšavské zastupitelstvo. Prodej alkoholu nebude možný od 22:00 do 06:00 následujícího dne.
Slovácko zdolalo Artis i podruhé o tři góly a zůstává v první lize
Fotbalisté Slovácka porazili v odvetě baráže Artis Brno 3:0, navázali na výhru 4:1 v prvním zápase a slaví záchranu v nejvyšší soutěži. O svém dnešním vítězství rozhodli domácí v Uherském Hradišti během první půlhodiny, kdy se postupně trefili Tichomir Kostadinov, Michal Trávník a Jan Suchan.
Mladí žijí ve strachu a Česko potřebují méně než jejich rodiče, říká socioložka
Mladí lidé už nežijí, aby pracovali, jako jejich rodiče, ale pracují, aby žili. Proto požadují, aby zaměstnavatelé respektovali jejich požadavek mít dostatek času na osobní život. Přesto si pohodu často neužívají a život jim komplikují značné psychické problémy. Trápí je úzkosti kvůli změně klimatu, válkám, obavy o ekonomickou soběstačnost či strach z nástupu umělé inteligence.
„Vytvoříme nejmodernější raketu světa.“ Malá země se start-upy má velké ambice
Válka na Ukrajině proměnila drony v jednu z největších hrozeb moderního bojiště – a zároveň odstartovala závod o co nejlevnější a nejúčinnější obranu proti nim. Estonský start-up proto vyvíjí malé rakety Mark 1, které mají ničit ruské šáhidy za zlomek ceny současných systémů. Firma nyní spojila síly s českou Colt CZ Group a chce své technologie dostat nejen na Ukrajinu, ale i do evropských armád.