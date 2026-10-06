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Sport

Denia se velmi emotivně vyjádřil o životě v Česku. Reagoval i na Schickův výrok

Jiří Škuba
Jiří Škuba
Jiří Škuba
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Po několika letech zmaru česká fotbalová reprezentace zase baví. Táhne, vzbuzuje pozitivní emoce. Sice nadále prohrává, ale něco podstatného se změnilo: bezradná hra s nákopy dopředu je pryč, k nepoznání je i atmosféra, která z týmu vyzařuje. Nečekaný obrat nese tvář španělského trenéra Santi Denii. Jako by on svou erudicí, nadhledem a odhodláním symbolizoval současný tým.

Santi Denia, trenér
Santi DeniaFoto: CTK – Šulová Kateřina
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Původní zpravodajství z Londýna - I přes vražednou společnost ve skupině Ligy národů a dosavadní tři porážky se na fotbalovou reprezentaci snášejí superlativy. Nejen od odborníků, novinářů, ale také od trenérů elitních soupeřů, jejichž poznatky dalece překračují obvyklé zdvořilostní fráze.

Naposledy na toto téma promluvil před úterním vzájemným zápasem trenér anglického týmu Thomas Tuchel. "Myslím, že v rámci týmu probíhá velký vývoj. Cítím, že Češi jsou silnější a silnější,“ skládal poklony sokovi, se kterým změří síly od 20.45 na slavném stadionu ve Wembley.

Působení dvaapadesátiletého kouče dokonce oslovilo i útočníka Patrika Schicka, který po mistrovství světa dal rezolutně najevo, že je pro něj reprezentační kapitola uzavřená. Neuběhlo ani čtvrt roku a střelec Leverkusenu hlásí, že by téma návratu do národního dresu velmi rád opět zvedl.

"Před týdnem jsme se o jeho situaci bavili a jen zopakuju, co už jsem říkal: dveře má otevřené. On i všichni ostatní hráči, kteří za národní tým chtějí hrát," podotkl Denia.

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Změna Schickova postoje je důkazem toho, že Deniův pozitivismus je až nakažlivý. Když se kouč, který dovedl španělské mladíky k olympijskému zlatu na hrách v Paříži, rozhovoří o novém angažmá, v očích se mu zablýskne.

„Česko je neuvěřitelné. A Praha… Wow!“ nechal se unést v rozhovoru pro britský deník The Guardian.

Základem spolupráce bylo setkání s Radkem Bejblem, svým nynějším asistentem, se kterým se Denia potkal už v dresu Atlética Madrid na sklonku tisíciletí.

Po rezignaci Miroslava Koubka se oba bývalí spoluhráči potkali na utkání fotbalového šampionátu ve Spojených státech. „A Radek říká: Znám Pavla Nedvěda (generálního manažera Česka). Pošli mi životopis, co jsi dělal se Španělskem,“ popisoval Denia.

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Následně se sešel s předsedou fotbalové asociace Davidem Trundou, další schůzka pak následovala i s Nedvědem v Praze. „Bavili jsme se o tom, jak bychom tým stavěli. Hned jsem byl nadšený,“ dodal.

Českou reprezentaci na podzim čekají ještě tři duely Ligy národů, bezprostředně stanoveným cílem je kvalifikace na mistrovství Evropy. To se bude konat za dva roky kde? Znovu v Anglii.

„Hlásím se,“ zasmál se Denia v rozhovoru pro britský deník. „Anglii znám velmi dobře, jejich stadiony a tréninkové plochy. Nejtěžší je obrácené řízení, ale ta druhá část, fotbal, ten miluju. Rád bych si tam s týmem znovu zahrál. A představte si další finále a proti Anglii! Sním o tom, mířím vysoko, ale proč ne,“ uzavřel s nadsázkou.

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