Česko - Irsko. Češi chtějí po 20 letech na MS, trenér Koubek vede tým do první bitvy
Sledujte online přenos z utkání prvního kola baráže o postup na fotbalové mistrovství světa mezi Českem a Irskem.
Američané bolestně podcenili Ukrajince. Trump slaví, operace má ale klíčové trhliny
Operace Epic Fury, tedy společná vojenská akce USA a jejich spojenců zaměřená na ochranu sil na Blízkém východě před útoky Íránu a jeho partnerů, byla z operativního hlediska považována za úspěšnou. Zároveň však odkryla zásadní slabiny v přístupu Západu k vedení moderních konfliktů.
ŽIVĚ Íránská finta v Hormuzu: revoluční gardy zavedly mýtný systém
Íránské revoluční gardy v Hormuzském průlivu patrně zavedly systém mýtného, aby kontrolovaly mezinárodní lodní dopravu. Lodě musejí předkládat kompletní dokumentaci. Pak získají povolení, ale musejí akceptovat, že poplují jediným kontrolovaným koridorem.
Státní inspekce odhalila nebezpečnou kojeneckou výživu
Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) odhalila při mimořádné kontrolní akci nebezpečnou kojeneckou výživu, obsahovala toxin cereulid. Jde o výrobek s názvem Nutrilon PRO futura DUO BIOTIK 1, zemí původu je Nizozemsko. O výsledku kontroly informoval v tiskové zprávě mluvčí SZPI Pavel Kopřiva.
ŽIVĚ Postoj vlády je krátkozraký a nestatečný, vzkázal Senát kvůli půjčce Ukrajině
Za projev politické krátkozrakosti, nestatečnosti a schizofrenie ve středu označil Senát rozhodnutí vlády neručit za půjčku, kterou se rozhodla většina zemí EU poskytnout Ukrajině pro obranu před ruskou agresí. Důsledkem může do budoucna být snížení konkurenceschopnosti a obranyschopnosti Česka nejen v rámci EU. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval vládu k přehodnocení jejího postoje.
„51,90 za naftu? Nehorázná cena.“ Babiš vyzval distributory, ať okamžitě zlevní
Premiér Andrej Babiš po návštěvě Karlovarského kraje vyzval hlavní distributory pohonných hmot k okamžitému snížení cen paliv. Kritizoval firmy za vysoké ceny nafty a podle něj nepřiměřené marže.