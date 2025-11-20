Fotbal

Chaos Čechů, uhráli minimum, píší u soupeřů. V baráži mohou ožít i trpká mementa

Ondřej Zoubek Ondřej Zoubek
před 3 hodinami
Dnes po 13. hodině se čeští fotbalisté dozví soupeře pro baráž o postup na mistrovství světa. Nálada kolem reprezentace je po vystoupení Tomáše Součka s Vladimírem Coufalem opět na bodu mrazu, stále není jasno ani o trenérovi a že Čechy čeká v březnu pořádně tuhá šichta, to ukazuje i pohled na dřívější zápasy se čtyřmi možnými protivníky.
Tomáš Souček slaví gól proti Gibraltaru.
Tomáš Souček slaví gól proti Gibraltaru. | Foto: Reuters

Dozvuky Olomouce

Média v zemích, které mohou Češi v baráži potkat, reagovala na události spojené s pondělním zápasem proti Gibraltaru, po němž fotbalisté při děkovačce trapně vynechali fanoušky v kotli.

Souček s Coufalem se jim potom snažili vysvětlit, že od nich necítí dostatečnou podporu a rozhodli se to dát najevo. Šlo přitom o skalní příznivce, kteří cestovali za reprezentací třeba i na Faerské ostrovy.

"Češi vyhráli 6:0, ale neslavili. Naopak u nich vypukl chaos," referoval o situaci albánský list Panorama. "Souček byl na příští utkání zbaven kapitánské pásky a týmu byly odepřeny bonusy za zápas," přidal.

Tuto záležitost zvýraznili také v Irsku a konstatovali, že "v Česku se ne všechno zdá být v pořádku".

"Vzhledem ke složení kvalifikační skupiny bylo druhé místo to nejmenší, co Češi očekávali. Po šokující porážce na Faerských ostrovech byl odvolán trenér Ivan Hašek," připomněly také The Irish Times.

Pojďme si všechny čtyři možné soupeře Čechů pro první kolo dvoustupňové baráže o MS představit.

Fotbal sport Obsah kvalifikace MS ve fotbale mistrovství světa baráž Fotbalové MS 2026 Česká fotbalová reprezentace Irský fotbal a reprezentace Albánský fotbal a reprezentace Kosovský fotbal a reprezentace Bosenský fotbal a reprezentace

Další zprávy