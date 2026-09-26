Česko - Chorvatsko 0:0. Deniova premiéra, v základu Ambros i Sláma, kapitánem Coufal
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Další klín mezi Evropu a Trumpa. Putinův šéfdiplomat se postavil za Spojené státy
Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v sobotním projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku obvinil Evropu, že systematicky brání mírovým plánům pro Ukrajinu, což je podle něj v rozporu s postojem Spojených států. Dodal, že Rusko dosáhne svých vojenských cílů na Ukrajině „bez ohledu na okolnosti.“
ŽIVĚ Rusové trefili datové centrum v Kyjevě. Řada televizních stanic se odmlčela
Ruské útoky v sobotu znovu zasáhly datové centrum v Kyjevě, což způsobilo výpadek několika televizních stanic, napsal zpravodajský server Kyiv Post. Při vzájemných dronových útocích Ruska a Ukrajiny zahynulo nejméně 13 lidí.
V centru Prahy hořelo v bytě, několik lidí ošetřují záchranáři, doprava stojí
V centru Prahy dnes večer hořelo v bytě ve Francouzské ulici. Několik lidí skončilo v péči záchranářů. Kvůli zásahu je zastavený provoz aut i tramvají. Vyplývá to z informací hasičů, policie a záchranné služby. Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř.
Konec Tatry na Dakaru? Buggyra odchází k Mercedesu
Tým Buggyra vymění od příštího ročníku Rallye Dakar kamiony Tatra za vůz značky Mercedes-Benz. Kopřivnická automobilka tak přijde o jediný tým, který nasazoval moderní verzi jejích nákladních vozů.