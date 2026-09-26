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Česko - Chorvatsko 0:0. Deniova premiéra, v základu Ambros i Sláma, kapitánem Coufal

Sport
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Vizualizace závodního kamionu Mercedes-Benz Zetros v barách Buggyry
Vizualizace závodního kamionu Mercedes-Benz Zetros v barách Buggyry
Vizualizace závodního kamionu Mercedes-Benz Zetros v barách Buggyry

Konec Tatry na Dakaru? Buggyra odchází k Mercedesu

Tým Buggyra vymění od příštího ročníku Rallye Dakar kamiony Tatra za vůz značky Mercedes-Benz. Kopřivnická automobilka tak přijde o jediný tým, který nasazoval moderní verzi jejích nákladních vozů.

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