"Roberte, jdi pryč!“ Černohorci po porážce s Českem odepsali trenéra slavného jména

Za těžkou porážku označila černohorská média páteční domácí neúspěch tamní reprezentace s Čechy. Prohra 0:2 podle nich prakticky odepsala svěřence trenéra Roberta Prosinečkiho z bojů o postup na mistrovství světa 2026.
"Těžká porážka v Podgorici: Česko slaví 2:0 a vyřazuje 'Sokoly' z mistrovství světa," uvedl server Radio televizija Crne Gore (RTCG).
Třetí Černohorci ztrácejí na vedoucí Čechy šest bodů, byť odehráli o zápas méně. Na druhé Chorvaty jim chybějí tři body, bronzový tým z posledního šampionátu má však zápas k dobru.
"Bylo jasné, že duel s Českou republikou byl pro naši fotbalovou reprezentaci zlomovým bodem v těchto kvalifikačních zápasech mistrovství světa, ale ani tato motivace nestačila k získání alespoň bodu na domácí půdě - Česko v Podgorici slavilo 2:0, čímž prakticky odepsalo naši reprezentaci z boje o místo na mistrovství světa," napsala veřejnoprávní RTCG.
Černá Hora podlehla Česku už posedmé v samostatné historii. "Černá série proti České republice pokračuje, Černá Hora se nemůže kvalifikovat na mistrovství světa," uvedl deník Pobjeda.
Češi šli v Podgorici do vedení už po třech minutách, když se z dálky trefil Lukáš Červ.
"Česká republika se ujala vedení po třech minutách hry, Červ bravurně prověřil Petkoviče střelou z asi 25 metrů. Černá Hora byla v jednu chvíli o krok blíž k vyrovnání, Bulatovič po rohovém kopu vystřelil z více než 35 metrů a otřásl břevnem," připomněl klíčové momenty utkání server Adria TV.
Černohorský tisk zaznamenal i nevoli části publika vůči trenérovi. "Roberte, jdi pryč - z hrdel několika fanoušků ze západní tribuny se ozval vzkaz trenérovi. Stane se tak?" napsala Pobjeda.