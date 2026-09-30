Česko byla jasná volba, říká posila Naderi. Lítal po úřadech, k zemi má silnou vazbu

Fotbalista Ryan Naderi byl hodně překvapený, když ho v srpnu po zápase za Glasgow Rangers proti Jablonci v kvalifikaci Konferenční ligy oslovil generální manažer národních týmů Pavel Nedvěd, zda by nechtěl reprezentovat Česko. Třiadvacetiletý německý rodák nad nabídkou neváhal a sám se snažil pomoci vyřídit potřebné administrativní záležitosti.
Vysoký útočník je nadšený, že se k mužstvu mohl připojit již během nynějšího srazu a odcestuje s ním k sobotnímu zápasu Ligy národů proti mistrům světa ze Španělska do Ovieda. Řekl to v rozhovoru pro FAČR.
Naderi se narodil v Drážďanech české matce a bulharskému otci.
„Řeknu upřímně, že v sobě mám tři národy a na všechny jsem hrdý. Je to prostě součást mého života. Narodil jsem se v Německu, pyšný jsem na Bulharsko kvůli tátovi, ale tamní řeč neumím a také tam nejsem tak často jako třeba v Česku. To je prostě jiné. Když se objevila možnost reprezentovat Česko, byla to pro mě jasná volba, chtěl jsem tady být,“ uvedl Naderi.
Českým fanouškům se poprvé výrazně představil na konci srpna, kdy jediným gólem rozhodl o vítězství Rangers nad Jabloncem v úvodním utkání závěrečného předkola Konferenční ligy.
Na tiskové konferenci poté překvapil dobrou češtinou.
„První kontakt proběhl právě v srpnu, kdy jsme s Rangers hráli proti Jablonci. Možná mi pomohlo, že jsem se mohl představit proti českému týmu. Ozval se mi Pavel Nedvěd a už to mi přišlo neuvěřitelné. Taková osobnost, držitel Zlatého míče se mě - takového kluka - ptá, jestli chci reprezentovat Česko. Hodně hezký moment,“ líčil Naderi.
Ve spolupráci s FAČR se snažil dotáhnout potřebné formality.
„Celý proces trošku trval, bylo nutné vyřídit administrativu, ale spolupráce se všemi byla dobrá. Měl jsem z toho pocit, že se všichni snaží věci zvládnout co nejrychleji. To samé jsem se snažil dělat já, chodit na úřady, vyřizovat. Nakonec vše dopadlo dobře a jsem moc rád, že tady mohu být,“ prohlásil.
K českému týmu se stihl připojit už na prvním srazu v sezoně, byť na úvodní dva zápasy Ligy národů s Chorvatskem a Anglií ještě nebyl novému španělskému trenérovi Santimu Deniovi k dispozici.
„Je to neuvěřitelné. Přijel jsem na hotel v úterý před zápasem s Anglií a upřímně jsem byl trochu nervózní, protože potkávám nové lidi. Pár jsem jich znal vlastně jen z televize. Ty pocity jsou hezké, všichni jsou hodní, přivítali mě v týmu krásně,“ uvedl.
Úterní zápas proti Anglii sledoval v Edenu z tribuny a vychutnal si hymnu.
„Byl to moment, který jsem se pokusil co nejvíc užít. Českou hymnu jsem se učil, pro mě je velmi důležité ji znát. Narodil jsem se v Německu, ve škole se pochopitelně učil hymnu německou. Ale pokud reprezentuji Česko, jeho hymnu musím umět také. Opravdu to pro mě je důležité,“ prohlásil Naderi.
Do Česka jezdil pravidelně.
„Jako dítě jsem sem jezdil každý rok, na prázdniny. Když jsem byl větší, rodiče mě sem posílali na dětské tábory, které jsem miloval. Mám v Praze babičku, bydlí kousek právě od Edenu. Znám celé město, cítím se tady jako doma. Zrovna dnes odpoledne se za babičkou chystám na její vepřo knedlo zelo, miluju to,“ podotkl s úsměvem.
Bez šesti centimetrů dvoumetrový útočník si první reprezentační start může odbýt v sobotu na hřišti úřadujících mistrů světa i Evropy Španělů. V úterý zakončí český tým sraz ve Wembley proti Anglii.
„Když s fotbalem začínáte a milujete ho, toto jsou věci, o kterých můžete snít. A teď je ta možnost tady,“ pochvaloval si Naderi.
„Chtěl bych si zahrát na mistrovství světa, to je další ze snů. Nejenom tam hrát, ale ukázat tam dobrý fotbal a dotáhnout to tam daleko. Mám tu čest být v reprezentaci, ale chci jí také pomoci, svými góly, bojovat za celý tým. Na hřišti ze sebe vždy vydám všechno. Jsem vysoký, spoluhráči mi mohou dát vyšší míč, ale rád si zahraju i fotbal po zemi, což je v reprezentaci pod trenérem Deniou dané. Myslím, že jsem variabilní hráč,“ přemítal Naderi.
Ještě do zimy působil v třetiligovém německém Rostocku, kde hrával s bývalým sparťanem Janem Mejdrem. Poté přestoupil do Glasgow Rangers.
„Byl to opravdu velký skok. Před minulou sezonou jsem se v Rostocku vracel do hry po zranění, pak jsem začal dávat góly a dostal nabídku z Rangers. Neuvěřitelné, navíc jsem v české reprezentaci. Někdy nemůžu věřit, co se kolem všechno děje. Pořád na sobě pracuju a jsem si jistý, že jsem si všechno zasloužil,“ doplnil Naderi.
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