Česko - Anglie. Změna v bráně, Češi jdou proti bronzovému týmu z MS i s hráčem Teplic
Sledujte online přenos z utkání fotbalové Ligy národů mezi Českem a Anglií.
„Někdo to musí Rusku říct.“ Stubb chce změnu světového řádu, varoval před AI
Finský prezident Alexander Stubb patří k nejviditelnějším evropským lídrům: mluví se o něm jako o člověku, který má recept na Donalda Trumpa a který se dřív přátelil se Sergejem Lavrovem. Výrazný byl také během letošního Valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svých vystoupeních opakovaně zdůrazňoval podporu Ukrajině, nutnost posilování evropské obrany či proměnu mezinárodního uspořádání.
„Nejvýznamnější událost v historii Premier League.“ Manchesteru hrozí i vyloučení
Vedení fotbalové Premier League potvrdilo, že nezávislá komise prokázala vinu Manchesteru City ve všech bodech kauzy porušení finančních pravidel mezi lety 2009 až 2018. Desetinásobní angličtí šampioni se provinili i narušováním vyšetřování a nespolupracováním s vedením soutěže. Premier League to uvedla v prohlášení na oficiálním webu.
Pecka pro českou reprezentaci. K týmu se připojil německý rodák z Rangers
K české fotbalové reprezentaci se připojil útočník Ryan Naderi z Glasgow Rangers. Ve středu s mužstvem absolvuje první trénink, do večerního utkání Ligy národů v Edenu proti Anglii ještě nezasáhne. Národní tým o tom informoval na webu.
Slovenská škola, kde vraždil žák, už řešila problémy v pátek, přijeli psychologové
Na základní škole poblíž Čadce na severním Slovensku, kde v úterý žák osmé třídy zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, bylo už minulý týden podle ministra školství Tomáše Druckera potřeba řešit blíže neurčenou událost. Ve škole v obci Staškov v pondělí byli psychologové z poradenského centra a škola a jednotlivé složky podle ministra postupovaly příkladně. Jedna z učitelek po útoku zemřela.