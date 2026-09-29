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Česko - Anglie. Změna v bráně, Češi jdou proti bronzovému týmu z MS i s hráčem Teplic

Sport
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81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City
81st United Nations General Assembly at UN headquarters in New York City

„Někdo to musí Rusku říct.“ Stubb chce změnu světového řádu, varoval před AI

Finský prezident Alexander Stubb patří k nejviditelnějším evropským lídrům: mluví se o něm jako o člověku, který má recept na Donalda Trumpa a který se dřív přátelil se Sergejem Lavrovem. Výrazný byl také během letošního Valného shromáždění OSN v New Yorku. Ve svých vystoupeních opakovaně zdůrazňoval podporu Ukrajině, nutnost posilování evropské obrany či proměnu mezinárodního uspořádání.

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Policie 13letého chlapce stíhá za obzvláště závažný zločin vraždy. Hoch však není trestně odpovědný.
Policie 13letého chlapce stíhá za obzvláště závažný zločin vraždy. Hoch však není trestně odpovědný.
Policie 13letého chlapce stíhá za obzvláště závažný zločin vraždy. Hoch však není trestně odpovědný.

Slovenská škola, kde vraždil žák, už řešila problémy v pátek, přijeli psychologové

Na základní škole poblíž Čadce na severním Slovensku, kde v úterý žák osmé třídy zaútočil nožem na spolužačku a dvě učitelky, bylo už minulý týden podle ministra školství Tomáše Druckera potřeba řešit blíže neurčenou událost. Ve škole v obci Staškov v pondělí byli psychologové z poradenského centra a škola a jednotlivé složky podle ministra postupovaly příkladně. Jedna z učitelek po útoku zemřela.

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