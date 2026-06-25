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Sport

Česká průkopnice Damková končí v UEFA. Nahradí ji Francouzka

ČTK

Stéphanie Frappartová, jež jako první žena řídila utkání mužského mistrovství světa ve fotbale, se stala členkou komise rozhodčích UEFA. V pětičlenném orgánu vystřídá českou průkopnici Dagmar Damkovou, jež byla jeho členkou od roku 2011. Evropská fotbalová unie to oznámila na webu.

DAGMAR DAMKOVÁ, předsedkyně, Řídící komise, valná hromada Fotbalové asociace ČR (FAČR)
Dagmar DamkováFoto: Taneček David – ČTK / Taneček David
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Nyní dvaačtyřicetiletá Francouzka Frappartová se zapsala do historie na minulém mistrovství světa v Kataru v roce 2022, kde jako hlavní sudí odřídila duel Německa s Kostarikou (4:2). Jako první žena také rozhodovala utkání nejvyšší francouzské soutěže a Ligy mistrů. V ženském fotbale měla na povel například finále MS 2019 a ME 2025.

Damková rozhodovala v roce 2003 jako první žena zápas nejvyšší české soutěže (Liberec - České Budějovice), celkově v první lize odpískala 45 utkání. Řídila například ženské finále olympijských her 2008, ME 2009 či Ligy mistryň 2011. V roce 2011 se jako první žena stala členkou komise rozhodčích UEFA a v reakci na to skončila s pískáním. V letech 2017 až 2025 byla i členkou komise rozhodčích světové federace FIFA.

"UEFA by ráda poděkovala odcházející člence komise rozhodčích Dagmar Damkové za její významný přínos k elitnímu rozhodování v průběhu let. Její obětavost, odbornost a schopnosti byly vysocké hodnocené a oceňované," uvedla UEFA na adresu jednapadesátileté Damkové.

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