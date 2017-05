Ztráta v boji o titul nás mrzí, dostat doma tři góly, to je docela dost, smutní Krmenčík

před 1 hodinou

Plzeň - Plzeňský útočník Michael Krmenčík ukončil téměř měsíční čekání na vstřelený gól. Dvěma brankami z 66. a 79. minuty výrazně přispěl k remíze Západočechů 3:3 s Mladou Boleslaví, při níž domácí dokázali stáhnout tříbrankové manko. První trefou ukončil 459 minut dlouhé čekání Viktorie na soutěžní gól do sítě Středočechů. Krmenčík je s devíti trefami nejlepším plzeňským střelcem.

"Gól po měsíci úleva určitě je, natož po nevydařené Spartě. Kdybych tam dal gól, ten zápas by vypadal jinak," připomněl Krmenčík svoji šanci z počátku dubnového šlágru na Letné, kdy šel už ve čtvrté minutě sám na brankáře, avšak neskóroval. "Ztráta nás mrzí, dostat doma tři góly, to je docela dost. Na druhou stranu dát tři branky za dvacet minut, to ukázalo charakter našeho mužstva," zhodnotil.

Krmenčík přitom zápas začal na lavičce, po přestávce ale na hřišti nahradil záložníka Andrease Ivanschitze. "Trenér Bečka mi v 35. minutě říkal, abych se nachystal, že tam třeba půjdu v 50. minutě. Pak přišel asistent Pavel Horváth s tím, že půjdu od poloviny zápasu. Chtěli něco změnit vepředu. Jsem útočník, mám dávat góly, což se mi povedlo. Akorát mě štve, že jsme to nedotáhli do vítězného konce," řekl.

Plzeň prožila podobný ligový zápas na začátku dubna, kdy s Teplicemi prohrávala ještě v 85. minutě 0:2, v závěru ale dokázala alespoň vyrovnat. "Podle mě to je tak, že máme zápas nějak ztracený, pak nám přepne v hlavách. Nedokážu vám vůbec odpovědět, kde je chyba," přiznal čtyřiadvacetiletý forvard.

Krátce po zápase dal v televizním rozhovoru průchod emocím, za což se na tiskové konferenci omluvil. "Řekl jsem v rozhovoru asi tři sprostá slova, byl jsem fakt naštvaný. Vím, že na televizi koukají i malé děti. Honily se mi hlavou myšlenky i s tím Jabloncem, i teď, a prostě mi to nechtěně ujelo. Chtěl bych se všem omluvit, protože vím, že brácha má také malé děti a před nimi sprostě nemluví. Já takhle mluvil do kamery a viděl to celý národ. Jako reprezentant si tohle nemůžu dovolit," řekl sebekriticky.

Ač nyní Viktoria ztrácí bod na vedoucí Slavii, jež má navíc sobotní malé derby s Duklou k dobru, neztrácí Krmenčík víru v zisk titulu. "Jsme ve Viktorce Plzeň, ta chce vždy bojovat o první místo. Rozhodně neskládáme zbraně a jdeme dál. Já doufám, že Slavie ztratí. Nejlépe ve všech zápasech," řekl bývalý útočník Dukly či Ostravy.

Zároveň poznamenal, že hráči nemají v hlavě již potvrzený letní návrat trenéra Pavla Vrby. "Máme to nastavené tak, že teď se budeme soustředit na zápas v Brně, pak s Jihlavou. Pak až přijde pan Vrba, začneme to nějak vnímat, teď se nám to v hlavě ale určitě nehoní," konstatoval.