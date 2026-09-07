Zničený Priske uznal, že se nabízí radikální krok. Je to šílené, hlesl kapitán Sparty

Kapitán fotbalistů Sparty Adam Karabec připustil, že vstup týmu do ligové sezony je šílený. Po porážce 1:2 v Hradci Králové šel k nespokojeným fanouškům, protože cítil, že je potřeba s nimi promluvit, uvedl třiadvacetiletý ofenzivní záložník na tiskové konferenci.
Pražané v 7. kole prohráli již čtvrtý zápas v ročníku nejvyšší soutěže a v neúplné tabulce klesli až na desátou příčku.
Karabec před přestávkou snížil na jednobrankový rozdíl, ale víc už Letenští nepředvedli. Po utkání je čekala hodně nepříjemná debata se svými frustrovanými příznivci. "Cítil jsem, že je potřeba si s fanoušky promluvit. Je logické, že nejsou spokojení a mají na to absolutní právo. Vnímal jsem to tak, že bych tam měl jako kapitán jít za celou kabinu," řekl Karabec, který byl nedávno zvolen novým kapitánem týmu.
Sparta zažívá nejhorší vstup do domácí soutěže od roku 2005. "Je to šílené. Nacházím se v nové situaci a začít ji zrovna takhle... Budu se snažit dělat maximum, abych pomohl týmu se z toho dostat. Není to ale jednoduché," uvedl pražský rodák.
Na Letné se radoval z posledních dvou titulů, pak hostoval v Hamburku a v minulé sezoně v Lyonu. "Celkově se liga určitě vyrovnává a bude to i nadále pokračovat. Pořád to ale nevnímám tak, že bychom tady měli prohrávat. Se vším respektem k soupeři si nemyslím, že nás přehráli. Mám pocit, že nás spíš donutili prohrát. Zkazili jsme si to sami," řekl Karabec.
"Votroci" výborně bránili a takticky uhájili těsný náskok, aniž by museli odolávat většímu počtu sparťanských šancí.
"Nedá se říct, že bychom Hradec zamkli. Zatáhli se, vedli o dva góly a bylo z jejich strany logické zaměřit se na defenzivu. My se snažíme hrát náš fotbal, ale nejsme schopní dostat se do nebezpečných pozic. Nedokážeme plnit, co trénujeme a co si ukazujeme. Hrajeme pomalu a soupeř se stíhá přesouvat," litoval český reprezentant.
Sparta před sezonou tradičně vyhlásila útok na titul, ale zatím nezvládá překotnou přestavbu kádru. Řada opor je pryč a v Hradci Králové včetně Karabce nastoupilo v základní sestavě sedm hráčů, kteří přišli v létě nebo až v průběhu sezony.
"Máme tu nové hráče a v určitých situacích se ještě hledáme. Nemůže to být stejné, jako když spolu hrajete půl roku. Musím ale říct, že v týmu máme kvalitní hráče, a i když třeba nejsme stoprocentně sehraní, v těchto zápasech musíme vyhrávat," uvedl Karabec.
Trenér Brian Priske přiznal, že má Sparta i on osobně velký problém.
"Byl to hodně podobný zápas, jaký jsme tu se stejným výsledkem sehráli před rokem. Inkasovali jsme gól ze standardky a pak po rychlém brejku. Těžko se z toho dostává. Sice jsme byli schopní ještě do přestávky snížit, ale už to bylo dost složité. Není to vůbec dobré, prohrát čtyři zápasy ze sedmi je samozřejmě obrovský problém,“ uved po utkání.
„Pokud jde o moji pozici, určitě je to otázka, která se nabízí. Ale nemám správnou odpověď. Znám fotbal dostatečně dobře a chápu, že když se nevyhrají čtyři zápasy z kraje sezony, tak podobné názory budou padat. Když nastoupíte do Sparty a nevyhráváte, pozice je logicky v ohrožení. Nemůžu nad tím ale přemýšlet. Když se vyhrává, je práce jednoduchá, při prohrách se děje přesně tohle. Respektuji fanoušky a vím, že mám kvalitu a nastavení v hlavě být úspěšný. Uvidíme, co bude dál,“ dodal.
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