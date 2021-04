Zlínský Poznar soptil na sudího: Do držky mu dát nemůžu. Dva zápasy stop? To je málo

Kapitán fotbalistů Zlína Tomáš Poznar po domácím debaklu 0:4 s Pardubicemi ostře kritizoval rozhodčího Milana Matějčka. Nejlepší střelec "Ševců" označil za klíčový moment zápasu 29. kola první ligy penaltu v úvodu, po níž se hosté dostali do vedení.

"Byl to vlastně vítězný gól, který Pardubicím hodně pomohl a pak si víc věřili. Tento moment absolutně ovlivnil zápas a já už nevím, jak by se člověk měl bránit takovým lidem s píšťalkou," řekl Poznar při on-line rozhovoru s novináři.

"I Pardubičáci byli přesvědčeni, že se nic nestalo, že tam nic na faul nebylo a sudí to vytáhne z VARu, tak co si mám myslet? Nemůžu mu dát do držky, nemůžu mu vynadat, nemůžu nic. Komu si mám stěžovat? Že mu pak nějaká komise dá stopku na dva zápasy? To je málo," prohlásil dvaatřicetiletý útočník.

Televizní záběr ale při inkriminovaném momentu prokázal, že Martin Cedidla zatáhl pardubického Pavla Černého za dres. "Já jsem přesvědčen o tom, že tohle penalta být neměla. Kontakt Cedidly s Černým nic neovlivnil, nebylo to intenzivní, pokud tam vůbec něco bylo," upozornil Poznar.

Matějček při středeční porážce Zlína 1:2 se Slavií byl v Edenu jako čtvrtý rozhodčí. "Už tam se choval nějak zvláštně a asi věděl, že je nominován na zápas do Zlína. Je mi z toho strašně smutno, takoví lidé nemají žádné svědomí," pokračoval Poznar v kritice sudího.

"Vždyť on už zařízl Jihlavu s Karvinou před pár lety v baráži a takový člověk pořád figuruje ve fotbale. Nevím, jak je to možné," doplnil autor osmi ligových gólů v sezoně.

Nicméně uznal, že východočeský nováček hrál ve Zlíně dobře. "My se ale nechceme dívat na druhé, musíme to uhrát sami. Teď jsme poztráceli body se soupeři, s nimiž jsme měli bodovat. Musíme to napravit," konstatoval Poznar.

Zlínští hráči, kteří v lize prohráli pošesté za sebou, si po zápase vyříkávali situaci s příznivci za plotem stadionu. "Jim to také samozřejmě vadí, jak hrajeme a jaké máme výsledky, ale byla to klidná debata. Chápeme jejich rozhořčení, ale musíme se dívat dál. Výsledek 0:4 je ale fakt strašný. Musíme se zvednout, už za týden v Teplicích, " dodal Poznar.