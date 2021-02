Zlín - Sparta. Letenští se dnes musí obejít bez střelců Karlssona s Julišem

Fortuna:Liga se přehoupla už do svého 20. kola. Po něm tak přijde na řadu poslední třetina soutěže a už půjde do tuhého. Bude se bojovat o udržení, o titul i o pohárové příčky. My se dnes budeme věnovat utkání, které k sobě svedlo dva celky, které by mohly mít ke konci sezony opačné starosti. Trápící se Zlín totiž na svém stadionu přivítá pražskou Spartu, která se sžívá s novým systémem kouče Vrby. Zatímco moravský celek by tak mohl v případě pokračování bojovat o záchranu, letenský klub by minimálně rád udržel své druhé místo a ideálně ještě dohnal Slavii na čele. K druhému místu by jim mohla pomoct včerejší ztráta třetího Jablonce doma s Mladou Boleslaví.