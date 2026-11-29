Zlín - Sparta 0:1. Domácí se marně dožadovali penalty, vzápětí udeřili Letenští
Sledujte online přenos z utkání 16. kola fotbalové Chance Ligy mezi Zlínem a Spartou Praha.
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Charvátová není Chuck Norris. Zato její kolega se mu na střelnici vyrovnal
Biatlonista Vítězslav Hornig skončil na Světovém poháru v Kontiolahti devátý ve sprintu. Přesně střílel a ztratil 47,8 vteřiny na vítězného Francouze Érica Perrota. Postaral se tak o nejlepší mužský individuální výsledek v úvodu nové sezony. Naopak české reprezentantky dnes nebodovaly. Vyhrála Švédka Elvira Öbergová.
Čech v Rakousku spustil lavinu. Dokázal se z ní dostat sám před zásahem záchranářů
Český lyžař v rakouské lyžařské oblasti Sölden spustil lavinu, která ho částečně zasypala. Vyprostil se z ní sám ještě před příjezdem záchranářů a vyvázl bez zranění.
Rusové drsnému Ukrajinci navrhli kapitulaci. Přijmu jedině tu vaši, odpověděl
Ukrajina se už pátý rok brání rozsáhlé ruské invazi. Na jejím začátku to přitom vypadalo, že brzo padne, a Rusové se tak snažili tlačit na kapitulaci. Tu tehdejší ministr obrany Oleksij Reznikov přijal, mělo to však háček – řekl, že podepíše jenom kapitulaci Ruska. Jak na tom jsou Ukrajinci nyní a jak on sám vzpomíná na klíčové okamžiky? Připomeňte si jeho nedávný rozhovor ve Spotlightu.
Pavlova kritika Zůny nadzvedla Macinku. Je to skandální, vzkázal prezidentovi
Slova prezidenta Petra Pavla, že vnímá působení Jaromíra Zůny (za SPD) v čele ministerstva obrany v poslední době jako destruktivní a škodící České republice, nadzvedla ministra zahraničí Petra Macinku (Motoristé). Ten označil výrok hlavy státu za „nepatřičný a skandální“. Podle šéfa diplomacie Zůna dobře ví, co „obrana země obnáší“.
Český zázrak udivuje dál. Ten má tedy nervy, nechápou fanoušci
V každém dalším zápase český reprezentační útočník Ryan Naderi potvrzuje, jak stěžejní osobností Glasgow Rangers se stal. Třikrát za posledních osm dní dotáhl slavnou skotskou fotbalovou značku k vítězství, naposled včera proti Falkirku. Co vypadalo původně na katastrofu, končilo v sobotu na Ibroxu euforií.