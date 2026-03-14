Zlín - Slavia. Sešívaní si chtějí na Moravě upevnit luxusní náskok v čele tabulky

Dlouhé týdny impotence Dukla ukončila proti Jablonci. Hradec přehrál Ostravu
Fotbalisté Dukly si museli počkat až do 26. kola, než skončí jejich střelecké utrpení. Pražané porazili Jablonec 2:0, vyhráli poprvé po 12 kolech a v lize dali gól po dlouhých 692 minutách. Stejným výsledkem skončil duel mezi Mladou Boleslaví a Pardubicemi, Hradec Králové porazil Baník 1:0.
„Není to tisková chyba.“ Klub dohrál se strašidelnou bilancí, která až vyvolává lítost
Otřepaná fráze praví, že není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Pro hokejovou Sarnii to však neplatí. Tamní Legionnaires odehráli tak bídný ročník nižší zámořské juniorské ligy, že hůř po sportovní stránce být opravdu nemohlo. Liga tým kvůli mimořádně špatným výsledkům dokonce prošetřovala.
„Rajcuje je to.“ Videa pro kočky mají miliony zhlédnutí. Expertka před nimi varuje
Slaví obrovský úspěch – jen na platformě YouTube jsou k mání stovky tisíc videí, z nichž některá mají až 80 milionů zhlédnutí. Řeč je o kanálech pro psy a kočky. Proč je jejich popularita tak vysoká? Pomáhají mazlíčkům překonat nudu, nebo jim mohou i jakkoliv ublížit? Na to jsme se zeptali kočičí behavioristky Kateřiny Štiblické.
Zemřel německý filosof a sociolog Jürgen Habermas, bylo mu 96 let
Německý filosof a sociolog Jürgen Habermas zemřel dnes ve věku 96 let v jihoněmeckém městě Starnberg. Agenturám DPA a AFP to sdělilo jeho nakladatelství Suhrkamp Verlag s odvoláním na rodinu.
ŽIVĚ Írán vyzval k evakuaci přístavů v Dubaji a Abú Dhabí, chce na ně zaútočit
Írán vyzval obyvatele ve Spojených arabských emirátech, aby okamžitě opustili okolí tří přístavů, protože na ně bude útočit, píše web katarské stanice Al-Džazíra. Jedná se o přístavy Džabal Alí v Dubaji a Chalífa v Abú Zabí a také přístav Fudžajra, na který dnes íránské ozbrojené složky již zaútočily.