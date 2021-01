Zlín - Slavia. Sešívaní chtějí v dohrávce zvýšit náskok na čele tabulky

Pracovníci ruských úřadů prohledali byt opozičního předáka Alexeje Navalného, informoval na Twitteru ředitel Navalného Fondu boje s korupcí Ivan Ždanov. Příslušníci speciálních jednotek v rouškách podle Ždanova vylomili dveře moskevského bytu, v němž se v tu chvíli nacházel Oleg Navalnyj, bratr známého politického aktivisty, který byl před více než týdnem krátce po svém návratu do Ruska zatčen a je ve vazbě. Ždanov později upřesnil, že razie souvisí s podezřením úřadů na porušení epidemických opatření.

Policie kromě toho dorazila také do bytu, kde v tuto chvíli žije Navalného manželka Julija. I do něj se podle televize Dožď jednotky dostaly vylomením dveří. Ždanov krátce předtím zveřejnil video, v němž je slyšet, jak se příslušníci bezpečnostních orgánů do bytu dobývají a žena je žádá, aby vyčkali čtvrt hodiny do příjezdu jejího advokáta. Úřady zahájily razii také v kancelářích Fondu boje s korupcí, upozornil Ždanov. Prohlídce se nevyhnula ani právnička Fondu Ljubov Sobolová, informoval server Baza.