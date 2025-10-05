Česká liga

Nevídaný finiš v Plzni. Viktoria s Hradcem heroicky otočila, ještě ale stihla selhat

Viktoria Plzeň ztratila v nejvyšší fotbalové soutěži další důležité body, v této sezoně už posedmé. Doma remizovala s Hradcem Králové v divokém duelu 3:3. Favorit v poslední desetiminutovce otočil skóre, jenže v nastavení o vítězství přišel. Východočeši přitom hráli o deseti.
Fotbalisté Plzně v 11. kole první ligy po divokém závěru jen remizovali doma s Hradcem Králové 3:3, přestože hráli od 66. minuty přesilovku po vyloučení hostujícího Tomáše Petráška.

Skóre otevřel Ondřej Mihálik, před pauzou srovnal Prince Adu. V 50. minutě "Votroci" znovu vedli díky Václavu Pilařovi, domácí Rafiu Durosinmi krátce nato neproměnil penaltu.

V 88. minutě nigerijský útočník srovnal a vzápětí otočil skóre svým druhým gólem Adu. V šesté minutě nastavení však rozhodl o remíze střídající Jakub Kučera.

Viktoria již posedmé v ligové sezoně ztratila body, zvítězila v jediném z posledních pěti kol a před reprezentační přestávkou se propadla na šesté místo tabulky.

Západočeši nenavázali na čtvrteční výhru 3:0 nad Malmö v Evropské lize a nevyšel jim druhý zápas pod vedením dočasného trenéra Marka Bakoše, který převzal mužstvo po pondělním konci kouče Miroslava Koubka. Hradec figuruje na 10. pozici.

Ostravě zachránil bod dánský bek

Zlín remizoval s Ostravou 1:1. "Ševci" vedli od 17. minuty po brance Jakuba Černína z pokutového kopu, ve čtvrté minutě nastavení ale srovnal svým premiérovým gólem v české nejvyšší soutěži Alexander Munksgaard.

Oba týmy v lize bodovaly podruhé za sebou. Zlínský ligový nováček je v neúplné tabulce čtvrtý, Baníku patří až 11. příčka.

Jablonec poprvé v sezoně padl

Fotbalisté Jablonce prohráli v Olomouci 0:2 a utrpěli první porážku v sezoně nejvyšší soutěže. Hanáci rozhodli už v úvodním dějství, kdy se trefili Artur Dolžnikov a Matěj Mikulenka. Severočeši nevyužili šanci aspoň na chvíli poskočit do čela tabulky a zůstali třetí. Sigma vyhrála po třech kolech a poskočila na čtvrté místo.

Hanáci si částečně spravili náladu po čtvrteční porážce 0:2 ve Florencii v Konferenční lize. Trenér Sigmy Janotka udělal několik změn v sestavě oproti souboji s Fiorentinou, do zahajovací jedenáctky se mimo jiné vrátil kapitán Breite. Za domácí nastoupil ještě nedávno jablonecký záložník Beran, v hostujícím dresu zase bývalý středopolař Hanáků Zorvan.

11. kolo první fotbalové ligy:

Viktoria Plzeň - FC Hradec Králové 3:3 (1:1)

Branky: 45.+3 a 89. Adu, 88. Durosinmi - 12. Mihálik, 50. Pilař, 90.+6 Kučera. Rozhodčí: J. Beneš - Váňa, A. Beneš - Černý (video). ŽK: Spáčil, Havel, Adu, Durosinmi, Višinský, Bakoš (trenér) - Darida, Petrášek, Zadražil, Horejš (trenér). ČK: 54. Horejš, 66. Petrášek. Diváci: 7899.

Plzeň: Jedlička - Paluska (69. Kabongo), Jemelka, Spáčil (46. Dweh) - Havel (58. Memič), Zeljkovič, Červ, Souaré (46. Doski) - Ladra (58. Višinský) - Durosinmi, Adu. Trenér: Bakoš.

Hradec: Zadražil - Čech, Petrášek, Elbel - Chvátal (58. Kučera), Dancák, Darida (87. Ludvíček), Horák - Sojka, Pilař (69. Uhrinčať) - Mihálik (46. Griger). Trenér: Horejš.

FC Zlín - Baník Ostrava 1:1 (1:0)

Branky: 17. Černín z pen. - 90.+4 Munksgaard. Rozhodčí: Berka - Hájek, Kotalík - Szikszay (video). ŽK: Pišoja - Almási. Diváci: 5310.

Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Kolář, Fukala (85. Ulbrich) - Nombil (90. Křapka), Didiba - Pišoja (64. Koubek), Cupák, Kalabiška (85. Machalík) - Poznar (64. Kanu). Trenér: Červenka.

Ostrava: Budinský - Munksgaard, Frydrych, Pojezný (46. Frýdek), Holzer - Buchta (75. Jaroň), Kričfaluši, Boula, Planka (87. Zlatohlávek), Havran (62. Owusu) - Pira (46. Almási). Trenér: Hapal.

Sigma Olomouc - FK Jablonec 2:0 (2:0)

Branky: 24. Dolžnikov, 45. Mikulenka. Rozhodčí: Volek - Nádvorník, Marek - Adámková (video). ŽK: Tekijaški (Jablonec). Diváci: 3407.

Olomouc: Koutný - Hadaš, Sylla, Král, Sláma - Breite (73. Langer), Beran - Dolžnikov (73. Navrátil), Tkáč (73. Kostadinov), Šíp (82. Slavíček) - Mikulenka (88. Tijani). Trenér: Janotka.

Jablonec: Hanuš - Souček (85. Penxa), Tekijaški, Novák (60. Suchan) - Cedidla, Sedláček, Zorvan (72. Lavrinčík), Čanturišvili - Malenšek (72. Jawo), Chramosta - Puškáč (60. Polidar). Trenér: Kozel.

Tabulka:

1. Sparta 11 8 2 1 23:11 26
2. Slavia 11 7 4 0 22:8 25
3. Jablonec nad Nisou 11 7 3 1 16:8 24
4. Olomouc 11 5 3 3 9:6 18
5. Zlín 11 5 3 3 14:12 18
6. Plzeň 11 4 4 3 20:13 16
7. Liberec 11 4 4 3 15:13 16
8. Karviná 11 5 0 6 17:16 15
9. Bohemians 1905 10 4 3 3 9:10 15
10. Hradec Králové 11 3 4 4 17:19 13
11. Ostrava 11 2 4 5 8:13 10
12. Teplice 11 2 3 6 12:18 9
13. Mladá Boleslav 10 2 3 5 15:24 9
14. Slovácko 11 1 4 6 6:13 7
15. Dukla 11 1 4 6 8:17 7
16. Pardubice 11 1 4 6 11:21 7
 
