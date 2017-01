Zlín posílili útočník Beauguel a brankář Švenger

před 1 hodinou

Novou posilu oznámil také Jablonec, který z Karviné posílil Jaroslav Zelený.

Zlín - Fotbalisty Zlína posílili francouzský útočník Jean-David Beauguel a brankář Milan Švenger. Čtyřiadvacetiletý Beauguel, který skončil po podzimu v pražské Dukle, dnes uzavřel se čtvrtým celkem ligové tabulky kontrakt na dva roky. Třicetiletý Švenger se domluvil s vedením klubu na roční smlouvě. Oba se už v novém působišti zapojili do přípravy.

"Jsem rád, že hráče s takovými parametry můžeme přivítat v našem týmu. Hlavní prioritou bylo obsadit tato dvě místa v sestavě. Od obou si hodně slibujeme, měli by být přínosem" uvedl na klubovém webu manažer Zlína Zdeněk Grygera.

Beauguel si připsal za dvě a půl sezony v dresu Dukly 61 ligových startů a vstřelil devět branek. Osm gólů dal hned v prvním roce svého působení. Působil také v Nizozemsku, kde rok hrál za RKC Waalwijk. Má za sebou také angažmá v Tunisku a Francii.

Švenger přestoupil v osmnácti letech z Jablonce do Sparty, dlouho ale putoval po hostováních. První ligu začal chystat před devíti lety v Mostu. Od léta 2009 se vrátil do Sparty a na podzim 2011 si vybojoval místo v prvoligovém kádru na úkor klubové legendy Jaromíra Blažka. V létě 2012 odešel hostovat do Senice. Poté působil v béčku Sparty, hostoval ve Vlašimi, Bohemians 1905 a v létě 2015 odešel na hostování do Příbrami. V první lize odchytal 42 zápasů.

Posílil i Jablonec

Čerstvou posilu v pondělí oznámil také Jablonec, kam zamířil levý obránce či záložník Jaroslav Zelený. Ten se stal třetí zimní posilou jabloneckých fotbalistů. Čtyřiadvacetiletý hráč přestoupil z Karviné a v novém působišti podepsal podle klubového webu smlouvu na tři a půl roku.

"Po návratu Matěje Hybše do Sparty jsme řešili otázku na levé straně obrany. Zbyl nám tam ze základní sestavy prakticky jen Matěj Hanousek. Potřebovali jsme hráče, který je zvyklý na téhle pozici," řekl jablonecký trenér Zdeněk Klucký.

"Vybrali jsme si Jardu, protože v Karviné podával velmi dobré výkony. Hrál na obou krajních postech jak v záloze, tak i v obraně. To nám vyhovuje a jsme rádi, že se tu mezi námi objevil," doplnil Klucký.

Bývalý reprezentant do 17 a 18 let Zelený je královéhradeckým odchovancem. V sezoně 2013/14 přispěl k postupu "Votroků" zpět do nejvyšší soutěže, v létě 2014 odešel na hostování do Karviné, kam v zimě 2015 přestoupil. Na podzim zasáhl v dresu nováčka do všech 16 ligových zápasů a vstřelil jeden gól. Celkem v nejvyšší soutěži odehrál 64 utkání a dal čtyři branky.

Jablonec už v zimní přestávce získal také ofenzivního záložníka Jaroslava Diviše a srbského obránce Nikolu Jankoviče.

autor: ČTK | před 1 hodinou

