Zkušení hráči nesmí takhle chybovat, láteřil Rada, kterému zvracela půlka týmu

"Je špatné, že jsme Brno pustili do tolika gólových příležitostí. Hloupě jsme reagovali i taktickým bráněním," nebyl po vítězství Sparty nad Brnem spokojený kouč domácích Petr Rada, jenž musel na poslední chvíli řešit střevní potíže velké části svého týmu.

Praha - Trenér Petr Rada se ve svém třetím zápase na lavičce Sparty dočkal prvního vítězství. Na Letné momentálně třetí tým ligové tabulky přehrál Brno 3:2.

"Myslím si, že jsme na výkonu oproti Slavii neubrali. Věděl jsem, že zápas proti Slavii byl úplně jiný. Před Brnem jsem během týdne upozorňoval hráče, že to bude velmi obtížné, protože týmy, které přijedou na Letnou nemají, co ztratit. To se ukázalo i v zápase proti Zlínu, který jsme tady remizovali," ví kouč Sparty Petr Rada.

Osmapadesátiletý velezkušený kouč Pražanů musel před zápasem řešit poměrně mnoho absencí. "Ještě jsem se s něčím podobným v kariéře nesetkal. Už před Slavii jsme tým tak nějak skládali, ale před Brnem to bylo ještě složitější. Od středy až do včerejšího předzápasového tréninku chyběl Venca Kadlec, Daniel Holzer, Lukáš Mareček a Matěj Pulkrab, kteří měli virózu a zvraceli. U nich jsme vůbec nepředpokládali, že by mohli být proti Brnu k dispozici," popisuje Rada.

"Včera všichni trénovali, takže jsme věřili, že by to mohlo být dobré. Jenže dneska ráno přišel Aleš Čermák, kterému se motala hlava a měl rovněž střevní potíže, takže jsme ho poslali rovnou domů. Po obědě odpadl i Venca Kadlec, který měl podobné příznaky, takže jsme ho taky těsně před zápasem poslali domů," pokračuje Rada ohledně těžké práci při sestavovaní základní sestavy.

Rada byl spokojen hlavně s výsledkem

"I pro mě to byla nepříjemná zkušenost, ale na druhou stranu si nebudu stěžovat, protože máme ve Spartě jiné hráče, kteří musí nastoupit. Udělali jsme změny a hrál Pulkrab, který byl nucen nastoupit, i když nebyl stoprocentní. Třeba Ondra Zahustel by v nominaci po zranění ještě nebyl, protože jsme ještě nechtěli riskovat," dodává Rada.

V ofenzivně laděném zápase museli brankáři obou týmů likvidovali hned 22 střel na branky. "Měli jsme v zápase dobré pasáže, ale čekal jsem, že budeme hru trochu více kontrolovat a nebudeme soupeře pouštět do šancí," pokračuje zkušený trenér.

Sparta sice před poločasovou pauzou vedla 2:1, ale na vyložené brankové příležitosti to bylo z pohledu Zbrojovky minimálně vyrovnané. "V kabině to nebylo o nějakém valčíku. Něco jsme si řekli a dobře jsme vstoupili do druhé půle, dostaneme se do vedení o dvě branky. Čekal jsem, že zbytek zápasu už bude klidnější, ale dostali jsme hloupý gól z brejku. Vyhráli jsme 3:2, ale určitě byly v zápase pasáže, ve kterých jsme nehráli dobře," potvrzuje bývalý trenér české reprezentace Rada.

"Zkušení hráči se musí podobných chyb vyvarovat"

"Je špatné, že jsme Brno pustili do tolika gólových příležitostí. Hloupě jsme reagovali i taktickým bráněním, takže o tom si musíme promluvit. Minulý týden jsme nepustili Slavii do jediné příležitosti a o týden později dovolíme doma Brnu tři nebo čtyři vyložené šance. To je k zamyšlení. Musíme si ty situace pustit a říct si, jak správně bránit. Vzadu byli zkušení hráči, kteří mají něco za sebou a měli by se podobných chyb vyvarovat. Takhle to nejde, protože bychom dostávali podobně laciné branky nadále.

Vítěznou branku vstřelil kapitán Sparty David Lafata z penalty, pro kterou si došel Josef Šural. "Penaltu jsem neviděl, musím se na to podívat. Ještě jsem ji neviděl, takže se nebudu vyjadřovat, zda byla oprávněná nebo ne," nechtěl na závěr Rada hodnotit sporný okamžik bezprostředně po zápase.

