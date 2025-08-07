Česká liga

Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho, hrozbě půlročního trestu se ale vyhnul

před 53 minutami
Fotbalista Slavie Tomáš Chorý si šest soutěžních zápasů nezahraje. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace (LFA) dnes českého reprezentanta a jednu z opor úřadujícího mistra potrestala za vyloučení v ligovém utkání na stadionu Slovácka, kde udeřil domácího brankáře Milana Heču pěstí do rozkroku. Třicetiletý útočník bude Pražanům chybět do 9. kola, o derby proti Spartě nepřijde.
Tomáš Chorý opouští trávník po červené kartě
Tomáš Chorý opouští trávník po červené kartě | Foto: ČTK

Karvinský Ebrima Singhateh za kopnutí Michala Fukaly ze Zlína do rozkroku a vyloučení dostal od disciplinární komise trest na čtyři utkání, rrenér Pavel Hapal bude fotbalistům Ostravy chybět dva zápasy. Disciplinárka ho potrestala za nevhodné chování vůči rozhodčím a vyloučení na Dukle.

Chorému v minulosti prošlo několik kontroverzních zákroků. Ve svém 242. ligovém utkání byl třicetiletý bývalý hráč Olomouce a Plzně vyloučen poprvé, v dresu reprezentace dostal červenou kartu na závěr zápasu s Tureckem na loňském mistrovství Evropy.

Chorý byl v Uherském Hradišti vyloučen v sedmé minutě nastavení poté, co při závěrečném náporu Slovácka zamířil do pokutového území i brankář Heča. Domácí gólman na Chorého spadl a vysoký útočník ho na zemi udeřil do rozkroku. Slovácko dostalo možnost zahrávat penaltu, kterou ale brankář Jindřich Staněk domácímu Vlastimilu Daníčkovi zlikvidoval. Obhájce titulu v Uherském Hradišti zvítězil 1:0.

Nedlouho po závěrečném hvizdu se Chorý na sociálních sítích Slavie gólmanovi omluvil. "Byl to ode mě naprostý zkrat. Ležel jsem ve vápně, pocítil prudkou bolest v noze i hlavě a v tu chvíli jsem zareagoval impulzivně a ohnal se po něm. Byla to obrovská chyba, která mě opravdu mrzí. Omlouvám se týmu, fanouškům i celé Slavii," vzkázal rodák z Olomouce.

Chorému za exces, který nemá v samostatné české lize obdoby, hrozil i vyšší trest. V disciplinárním řádu je u paragrafu 48 Tělesné napadení horní sazba osm zápasů a pokuta 25.000 korun. Pokud by se jednalo o zákrok s vyšší intenzitou nebo "udeření zvlášť hrubým způsobem", trest může být až půl roku s pokutou 50.000 korun. Paragraf 17 ale hovoří o polehčujících okolnostech. Útočník Slavie totiž podle řádů spáchal přečin poprvé.

Komise nakonec sáhla k šestizápasovému trestu. Přihlédla i k tomu, že Chorý se za incident omluvil a v doprovodu právního zástupce dorazil na dnešní zasedání. Do hry se bude moci útočník vrátit v 10. ligovém kole na konci září, pražské derby na Spartě je na programu o týden později.

Sudí Jan Všetečka klasifikoval faul jako hrubé nesportovní chování. Případem se zabývala také komise rozhodčích. Na pondělním zasedání přezkoumala, zda excesu Chorého nepředcházel nejprve Hečův nedovolený zákrok. Došla k závěru, že brankář Slovácka urostlého útočníka nefauloval.

Slavia v pondělí na sociálních sítích uvedla, že bude respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijme také vlastní opatření. "SK Slavia Praha přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý. A který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu," uvedli Pražané.

 
