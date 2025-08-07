Zkrat ze Slovácka vyjde Chorého draho, hrozbě půlročního trestu se ale vyhnul

Karvinský Ebrima Singhateh za kopnutí Michala Fukaly ze Zlína do rozkroku a vyloučení dostal od disciplinární komise trest na čtyři utkání, rrenér Pavel Hapal bude fotbalistům Ostravy chybět dva zápasy. Disciplinárka ho potrestala za nevhodné chování vůči rozhodčím a vyloučení na Dukle.
Chorému v minulosti prošlo několik kontroverzních zákroků. Ve svém 242. ligovém utkání byl třicetiletý bývalý hráč Olomouce a Plzně vyloučen poprvé, v dresu reprezentace dostal červenou kartu na závěr zápasu s Tureckem na loňském mistrovství Evropy.
Chorý byl v Uherském Hradišti vyloučen v sedmé minutě nastavení poté, co při závěrečném náporu Slovácka zamířil do pokutového území i brankář Heča. Domácí gólman na Chorého spadl a vysoký útočník ho na zemi udeřil do rozkroku. Slovácko dostalo možnost zahrávat penaltu, kterou ale brankář Jindřich Staněk domácímu Vlastimilu Daníčkovi zlikvidoval. Obhájce titulu v Uherském Hradišti zvítězil 1:0.
Nedlouho po závěrečném hvizdu se Chorý na sociálních sítích Slavie gólmanovi omluvil. "Byl to ode mě naprostý zkrat. Ležel jsem ve vápně, pocítil prudkou bolest v noze i hlavě a v tu chvíli jsem zareagoval impulzivně a ohnal se po něm. Byla to obrovská chyba, která mě opravdu mrzí. Omlouvám se týmu, fanouškům i celé Slavii," vzkázal rodák z Olomouce.
Chorému za exces, který nemá v samostatné české lize obdoby, hrozil i vyšší trest. V disciplinárním řádu je u paragrafu 48 Tělesné napadení horní sazba osm zápasů a pokuta 25.000 korun. Pokud by se jednalo o zákrok s vyšší intenzitou nebo "udeření zvlášť hrubým způsobem", trest může být až půl roku s pokutou 50.000 korun. Paragraf 17 ale hovoří o polehčujících okolnostech. Útočník Slavie totiž podle řádů spáchal přečin poprvé.
Komise nakonec sáhla k šestizápasovému trestu. Přihlédla i k tomu, že Chorý se za incident omluvil a v doprovodu právního zástupce dorazil na dnešní zasedání. Do hry se bude moci útočník vrátit v 10. ligovém kole na konci září, pražské derby na Spartě je na programu o týden později.
Sudí Jan Všetečka klasifikoval faul jako hrubé nesportovní chování. Případem se zabývala také komise rozhodčích. Na pondělním zasedání přezkoumala, zda excesu Chorého nepředcházel nejprve Hečův nedovolený zákrok. Došla k závěru, že brankář Slovácka urostlého útočníka nefauloval.
Slavia v pondělí na sociálních sítích uvedla, že bude respektovat rozhodnutí disciplinární komise v plném rozsahu a bez ohledu na něj přijme také vlastní opatření. "SK Slavia Praha přijímá plnou odpovědnost za incident, který způsobil náš hráč Tomáš Chorý. A který v žádném případě do fotbalu nepatří. Podobné chování v souvislosti se jménem SK Slavia Praha nebudeme tolerovat a nepřejeme si, aby se takto prezentovali hráči nebo realizační týmy jakékoliv úrovně klubu," uvedli Pražané.