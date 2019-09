Živě: Zlín - Sparta. Trápící se Pražané chtějí po reprezentační pauze opět vítězit

Na programu Fortuna:ligy je už deváté kolo a již včera do něj vstoupil obhájce titulu ze Slavie. Sešívaní doma před Ligou mistrů přehráli Slovácko pohodlně 3:0. S chutí si zastřílela také Mladá Boleslav, která tenisovým skóre 6:0 roznesla Příbram. Teplice dokázaly v Liberci uhrát remízu 1:1 a už v pátek Olomouc doma přehrála 2:0 Opavu. Dnes jsou na programu další tři utkání, Karviná přivítá Bohemians, Ostrava České Budějovice a Sparta zavítala do Zlína. Zítra pak kolo uzavře duel Jablonce s Plzní. My se však budeme věnovat duelu Sparty na půdě Zlína.