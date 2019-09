Živě: Zlín - Sparta 0:2. Skvěle hrající Kanga přidal z penalty druhou branku

LINE-UP | Our starting 1️⃣1️⃣ for the match in Zlín:



Heča - Sáček, Kaya, Lischka, Frýdek - Hložek, Mandjeck, Kanga, Krejčí, Plavšić - Tetteh.#acsparta pic.twitter.com/xu7A0eMSba