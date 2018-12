Slavia by si ale tlak neměla připouštět. Tabulku vede s přehledem, má nejlepší ofenzívu i defenzívu a v lize taky parádní formu. Naposledy Slavia prohrála 30. září v Ostravě proti oslabenému Baníku. Od té doby ztratila jen jednou a to v derby na Letné, kde se Spartou remizovala 2:2. Jinak samé výhry. Trošku jiná písnička je to v Evropské lize, poslední duel v Bordeaux se sešívaným vůbec nepovedl a o postup budou muset ještě bojovat v posledním kole doma se Zenitem. Z porážky se budou chtít svěřenci kouče Trpišovského otřepat právě v dnešním duelu.