V Opavě viděli fanoušci opravdu atraktivní podívanou. Po úvodním poklidném tempu se po dvaceti minutách utkání rozjelo. Slavia se pak dostala do vedení, když aut Coufala prodloužil Souček až ke Zmrhalovi a ten propálil Šroma v bráně Opavy. Srovnat mohl po chvilce Kuzmanovič, jenže v brejkové situaci sice obstřelil Koláře, ale bránu minul. Dopředu se pak vrhla Slavia, podruhé mohl skórovat Zmrhal nebo pak Škoda. Kapitán sešívaných byl nejblíž, trefil totiž tyč. Jenže místo toho se dočkali domácí. Zapalač prošel do vápna a Bořil jej netakticky rukou stáhl k zemi. Nařízenou penaltu proměnil Zavadil. Od té chvíle měla Opava navrch, ale dočkala se jen nastřelení brankové konstrukce, o což se postaral opět Kuzmanovič. Do přestávky už ale žádná branka nepadla.