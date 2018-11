16. kolo Fortuna:ligy uzavře zřejmě největší šlágr tohoto víkendu. Utkají se totiž dva celky z první pětice. Do včerejška ještě třetí a čtvrtý tým tabulky. Pražská Sparta a severočeský Jablonec. O bod před Jablonec a na úroveň Sparty se totiž včera dostal po výhře nad Opavou Zlín, který je nadále asi největším překvapením této sezony. Kontakt s čelem mírně ztratil po třetí prohře v řadě ostravský Baník. Zápas rudých se zelenými bude bojem o třetí příčku, ale také se bude bojovat o to, kdo se přiblíží plzeňské Viktorii. Ta totiž ztratila v Liberci a v případě výhry by Sparta na druhý celek tabulky ztrácela už jen 3 body, Jablonec případně 4. Ještě o další čtyři body před Plzní trůní na čele po výhře v Karviné Slavia.