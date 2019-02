Do základní sestavy Sparty se od prvních jarních minut podívá jen jedna zimní akvizice, a to obránce Matěj Hanousek. Martin Hašek začne duel jen na střídačce a David Karlsson do utkání nezasáhne vůbec. Stejně jako krajní bek Costa, jenž si odpykává karetní trest. Příležitost tak dostane na stoperu teprve devatenáctiletý odchovanec Dominik Plechatý, jenž si odbude svůj ligový debut.