Slavia - Sparta. Nejlepší střelec Sparty Kozák začne na lavičce

Sparta Praha sice při vstupu do nadstavbové části příliš nemohla počítat s atakem na druhou příčku a postupem do kvalifikace o Ligu mistrů, tu o postup do Evropské ligy však ze třetího místa tabulky uhájila s přehledem. Náplastí navíc jistě může být triumf v MOL Cupu, v jehož finále sparťané otočili stav utkání a po dlouhých pěti letech tak dokráčeli ke kýžené trofeji. Sparta si navíc spravila náladu přesvědčivým vítězstvím 3:0 proti Jablonci, ve kterém zaznamenal 2 branky Libor Kozák, který je tak stále ve hře o titul krále střelců. Dnešní zápas však začne na lavičce. Do boje o tento primát se navíc v případě velmi povedeného utkání může zapojit také Guélor Kanga, který na čelo ztrácí 2 branky.