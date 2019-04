Největší jarní duel Fortuna:ligy je tady. Sparta sice druhý rok v řadě nedokázala promluvit do boje o titul, přesto neexistuje v českých luzích a hájích větší utkání než její derby se Slavií. Bude to již 291. derby, které tyto dva slavné pražské celky spolu sehrají. Půjde o druhé derby této sezony a zdaleka ne poslední. Jednak se oba týmy střetnout v nadstavbové části, ale dohromady je svedl i los semifinále MOL Cupu. Všechny tři duely by se měly odehrát v Edenu. Na podzim skončil duel v Generali Areně nerozhodně 2:2.