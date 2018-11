Jenže je nečeká nic jednoduchého. Postaví se jim totiž jedno z překvapení letošní sezony, zlínský Fastav. Ten se před tímto kolem držel na výborném čtvrtém místě se stejným bodovým ziskem jako Sparta nebo Baník Ostrava. Právě Sparta a Jablonec se již v tomto kole před Zlín dostali, to ale nesnižuje výborný vstup Moravanů do soutěže. Zlín předvádí pod taktovkou Michala Bílka vyspělý fotbal zaměřený na pevné defenzívě. A přináší to ovoce, před dvěma týdny například Zlín přehrál doma Spartu. Do Edenu tak rozhodně nejede valašský celek jen tak na výlet, bude chtít favorita obrat o body.