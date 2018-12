Zničehonic je tady branka na 2:0. Klíčový souboj s Chorým prohrál Vepřek, načež hosté rozjeli rychlou akci. Čermák šel zprava téměř sám na gólmana, nicméně místo zakončení volil přihrávku a tu do brány svého vlastního brankáře srazil MARTIN SLADKÝ. Kdyby tak ale neučinil, do prázdné brány by stejně zakončoval Chorý.