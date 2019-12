Plzeň - Bohemians. Viktoriáni bojují proti klokanům i o Vrbovu budoucnost

Body ale nutně potřebuje také vršovický celek. Zatím sice okupuje jedenáctou příčku a nachází se v relativním odstupu od spodních příček, přesto to tak optimistické není. Na předposlední Příbram mají Klokani náskok pouhých šesti bodů. Navíc se potýkají s rozdílnými výsledky doma a venku. Po změně trenéra přišlo doma zlepšení, venku je to ale bída i pod vedením Luďka Klusáčka. Nutno sice dodat, že šlo i těžká utkání na Spartě a v Mladé Boleslavi, přesto by konečně Bohemáci venku bodovali. Doma zvládají body získávat, na hřištích soupeřů to drhne. Navíc naposledy víc než jednu branku dali Pražané 6. října v Českých Budějovicích při derniéře kouče Martina Haška. Na zlepšení gólové i bodové bilance je dnešní zápas možná až moc velkým oříškem. O překvapení ale letos není nouze.