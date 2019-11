Ostrava - Opava 0:0. Dvě tyče Opavy, červená pro Baník, ale branka žádná

Druhé kolo ženevských jednání o nové syrské ústavě skončilo nezdarem. Účastníci se opět nedokázali dohodnout ani na programu jednání. Oznámil to dnes zvláštní zmocněnec OSN pro Sýrii Geir Pedersen. Debata začala 30. října za přítomnosti 150 zástupců vlády, opozice a občanské společnosti. Minulé dva týdny vyjednával zúžený výbor se 45 členy.

Cílem rozhovorů je změna syrské ústavy, která by umožnila konání voleb. Měla by to být cesta k ukončení syrského konfliktu, který si podle OSN od svého začátku v roce 2011 vyžádal na 370 000 obětí.