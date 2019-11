Opava - Sparta 0:1. Rychlý gól Sparty. V desáté minutě skóroval Vindheim

Celkem 33 lidí se zranilo při nedělní nehodě autobusu společnosti Flixbus na lince z Paříže do Londýna. Čtyři lidé jsou zraněni vážně, uvedla agentura AFP. Autobusem podle serveru Courrier-picard jeli cestující s francouzským, ruským, španělským a irským občanstvím.

Nehoda se stala asi deset minut před polednem, kdy autobus sjížděl z dálnice A1 na výjezdu mezi Amiensem a Saint-Quentinem a spadl na bok, uvedla policejní prefektura v komuniké bez dalších podrobností. Z 33 lidí na palubě, včetně řidičky, 29 vyvázlo s lehčím zraněním.

Na vlhké vozovce autobus dostal v zatáčce smyk, narazil do svodidel a převrátil se na bok, napsal server Courrier-picard. Na místě zasahovalo množství záchranářů, lehce zranění byli převezeni do nemocnic v Péronne a Montdidier, čtyři vážně zranění do Amiensu.