Je za námi první půle zápasu. Do ní vstoupili lépe Slavisté, kteří se ze dvou střel na bránu dokázali dvakrát prosadit. Ve 21. minutě tečoval střelu Tomáše Součka Stanislav Tecl a bylo to 1:0 pro Slavii. Ve 30. minutě to již bylo 2:0 pro Pražany, když se krásnou ranou prosadil Miroslav Stoch. Sigma se sice snažila o korekci skóre, ale větší šanci si vypracovat nedokázala. Za zmínku tak stojí jen střela Housky, která těsně minula bránu Koláře. Po pětačtyřiceti minutách mají tedy v zádech pohodlný náskok hráči Slavie.