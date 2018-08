Tyto úsporné výhry zatím Plzni stačí. Otázkou je však do kdy půjde vyhrávat na jednu branku a držet stále čisté konto. To, co stačilo v utkáních s Libercem, Olomoucí nebo Zlínem, to nemusí stačit vždy. Zvlášť pak třeba v milionářské Lize mistrů. A nebo třeba již dnes, kdy čeká Západočechy utkání na půdě zatím trápící se Karviné.