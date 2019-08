Obhájci ligového prvenství odstartovali do sezony velmi dobře. Zvládli totiž vyhrát všechna tři úvodní utkání. Dvě z nich sice jen nejhubenějším rozdílem 1:0, zastříleli si však ve druhém kole v Teplicích, kde mířili do černého hned pětkrát. Další výhru by si rádi připsali v Karviné. S tou od jejího postupu mezi elitu v roce 2016 odehráli 6 ligových a 2 pohárová utkání. A vždy z něj odešli Sešívaní vítězně. Slezský celek tak patří k nejoblíbenějším soupeřům Slavie. A nic na tom svěřenci Jindřicha Trpišovského nechtějí měnit ani dnes. Karviná navíc v úvodu sezony není v optimálním rozpoložení.