Živě: Jablonec - Slavia 0:2. Pražané zlomili zápas v 2. půli a využili zaváhání Plzně

První půle na jablonecké Střelnici nenabídlo příliš střeleckých příležitostí. Spíš to vypadalo, jako by hráčům zvlhl střelný prach. Domácí sice dobře bránili, ale do ofenzívy příliš nepředvedli, podobně malátně působila také favorizovaná Slavia. Ta sice ke konci půli zlepšila svou hru a měla i nějaké šance, přesto se nedá říct, že by od lídra tabulky byl dobrý výkon, v druhé půli bude muset zabrat. Zatím bylo k vidění spousta nepřesností.