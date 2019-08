Šesté kolo Fortuna:ligy začíná opět už v pátek. Tentokrát ještě před víkendem půjde do boje také lídr tabulky a zároveň obhájce titulu. Největšího favorita soutěže Slavii čeká generálka před předkolem Ligy mistrů proti Kluži. V ní zavítali na jih Čech, konkrétně do jihočeské metropole. Na půdě nováčka z Českých Budějovic rozhodně chtějí bodovat naplno a nic jiného pro ně nepřichází v úvahu. Jenže ani Dynamo nedá svou kůži lacino, vstup do sezony rozhodně nemají zlý a doma dokázali obrat o body už dva velké favority. A do třetice by si chtěli vyšlápnout na sešívané fotbalisty. Jednalo by se velký skalp a posílení sebedůvěry v boji o setrvání v nejvyšší soutěži.