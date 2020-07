Na oslavy dalšího titulu vlakem? V Edenu roste nová zastávka, otevře už v zimě

Náměstek amerického ministra zahraničí Stephan Biegun ve středu jednal s jihokorejskými představiteli o stagnující jaderné diplomacii na Korejském poloostrově. Návštěva hlavního amerického diplomata pro rozhovory se Severní Koreou se uskutečnila v době, kdy KLDR opakovaně odmítá obnovit s USA dialog. Biegun po setkání s jihokorejským jaderným vyslancem I Tu-hunem prohlásil, že USA i Jižní Korea budou pokračovat v diplomatické snaze eliminovat severokorejské jaderné zbraně a vytvořit trvalejší mír na poloostrově, napsala agentura AP.

Podle amerického emisara Spojené státy nežádaly o žádné setkání se severokorejskými představiteli během Biegunovy cesty do Jižní Koreje. Návštěva následovala krátce poté, co náměstkyně severokorejského ministra zahraničí Čche Son-hui v prohlášení uvedla, že KLDR neobnoví rozhovory, dokud Washington neskoncuje s tím, co Pchjongjang vnímá jako "nepřátelskou politiku".