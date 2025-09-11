Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Když v červenci 2022 přicházel Eric Kleybel Ramírez Matheus, jak zní jeho celé jméno, z Dynama Kyjev na hostování s opcí na přestup do Slovanu Bratislava, věřili v nejslavnějším slovenském klubu, že mají na několik sezon o jedničku do útoku postaráno.
S adaptací neměl být problém, vždyť na Slovensku to dobře znal, a při předchozím působení v Dunajské Stredě se mu dařilo. V 54 vystoupeních nasázel za DAC 23 gólů.
V belasém dresu však vydržel jen půl roku, v šestnácti duelech dal tři góly. Bez souhlasu klubu pak opustil během zimní přípravy mužstvo a zmizel.
Jenže angažmá ve slovenské metropoli a porušení smlouvy ho dohnalo ještě jednou.
"V prosinci 2024 zasáhla do jeho kariéry FIFA, která ho suspendovala kvůli nevyrovnaným finančním závazkům vůči Slovanu Bratislava," informoval deník Sme.
Až když Ramírez dluh uhradil, zrušila mu mezinárodní fotbalová federace zákaz činnosti a peníze převedla na účet slovenského mistra.
Venezuelský fotbalista, jenž má na kontě i dvanáct startů a dva góly za reprezentaci, přišel do Evropy už v roce 2017, kdy zamířil do Karviné.
V jejím dresu odehrál v české lize 30 zápasů a vstřelil tři góly. Následovalo hostování v Senici, zmiňované působení v Dunajské Stredě a přestup do Dynama Kyjev.
"Ovšem krátce po jeho příchodu tam začal konflikt a on raději volil hostování v bezpečnějších oblastech," představoval šéf Bohemians 1905 Darek Jakubowicz v tomto týdnu na stránkách klubu novou posilu.
Dnes šestadvacetiletý Ramírez nastupoval za španělský Gijón, následovala epizoda ve Slovanu. Po jejím neslavném konci hrál za Atlético Nacional v Kolumbii a v argentinském Tigre.
"Eric je v nejlepším fotbalovém věku. Věříme, že svůj střelecký potenciál v Ďolíčku ukáže," zadoufal Jakubowicz.