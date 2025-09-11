Česká liga

Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Rudolf Černík Rudolf Černík
před 18 minutami
Má kontroverzní pověst, v Bohemians ale věří, že ukáže tu lepší tvář. "Klokany" posílil v tomto týdnu na poslední chvíli venezuelský fotbalista Eric Ramírez, na kterého třeba ve Slovanu Bratislava nevzpomínají úplně v dobrém.
Eric Ramírez v době, kdy hrál českou nejvyšší soutěž za Karvinou
Eric Ramírez v době, kdy hrál českou nejvyšší soutěž za Karvinou | Foto: ČTK

Když v červenci 2022 přicházel Eric Kleybel Ramírez Matheus, jak zní jeho celé jméno, z Dynama Kyjev na hostování s opcí na přestup do Slovanu Bratislava, věřili v nejslavnějším slovenském klubu, že mají na několik sezon o jedničku do útoku postaráno.

S adaptací neměl být problém, vždyť na Slovensku to dobře znal, a při předchozím působení v Dunajské Stredě se mu dařilo. V 54 vystoupeních nasázel za DAC 23 gólů.

V belasém dresu však vydržel jen půl roku, v šestnácti duelech dal tři góly. Bez souhlasu klubu pak opustil během zimní přípravy mužstvo a zmizel.

Jenže angažmá ve slovenské metropoli a porušení smlouvy ho dohnalo ještě jednou.

"V prosinci 2024 zasáhla do jeho kariéry FIFA, která ho suspendovala kvůli nevyrovnaným finančním závazkům vůči Slovanu Bratislava," informoval deník Sme.

Až když Ramírez dluh uhradil, zrušila mu mezinárodní fotbalová federace zákaz činnosti a peníze převedla na účet slovenského mistra.

Venezuelský fotbalista, jenž má na kontě i dvanáct startů a dva góly za reprezentaci, přišel do Evropy už v roce 2017, kdy zamířil do Karviné.

V jejím dresu odehrál v české lize 30 zápasů a vstřelil tři góly. Následovalo hostování v Senici, zmiňované působení v Dunajské Stredě a přestup do Dynama Kyjev.

"Ovšem krátce po jeho příchodu tam začal konflikt a on raději volil hostování v bezpečnějších oblastech," představoval šéf Bohemians 1905 Darek Jakubowicz v tomto týdnu na stránkách klubu novou posilu.

Dnes šestadvacetiletý Ramírez nastupoval za španělský Gijón, následovala epizoda ve Slovanu. Po jejím neslavném konci hrál za Atlético Nacional v Kolumbii a v argentinském Tigre.

"Eric je v nejlepším fotbalovém věku. Věříme, že svůj střelecký potenciál v Ďolíčku ukáže," zadoufal Jakubowicz.

 
Mohlo by vás zajímat

Rekordní transfer z Julisky. Nigerijský mladík od ledna posílí fotbalisty Slavie

Rekordní transfer z Julisky. Nigerijský mladík od ledna posílí fotbalisty Slavie

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Do Slavie bych nešel ani za čtyřnásobný plat, prohlásil Haraslín

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

Sparta má nového stopera. Přichází z Jablonce, poháry si ale nezahraje

S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům

S Nedvědem někdy máme rozdílný názor, přiznal Hašek. Týmu vytkl chyby proti Chorvatům
Chance Liga Fotbal sport Obsah Bohemians Praha 1905

Právě se děje

před 4 minutami
"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce
Zahraničí

"Miluji vůni deportací po ránu." Trump ve Washingtonu zatýká hlavně přistěhovalce

Trumpova administrativa i v hlavním městě pokračuje v prosazování své tvrdé imigrační agendy, napsala AP.
před 18 minutami
Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze
Česká liga

Ze Slovenska náhle zmizel, zůstaly po něm dluhy. Kontroverzní útočník je teď v Praze

Bohemians 1905 posílil venezuelský fotbalista Eric Ramírez, na něhož ve Slovanu Bratislava nevzpomínají zrovna v dobrém.
Aktualizováno před 34 minutami
Na útěku. Úřady stále hledají střelce, který v Utahu zabil Trumpova spojence Kirka
Zahraničí

Na útěku. Úřady stále hledají střelce, který v Utahu zabil Trumpova spojence Kirka

Guvernér Utahu incident označil za politickou vraždu, zatímco prezident Donald Trump z činu obvinil radikální levici.
před 56 minutami
Magazín

Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život

Chalupa uprostřed lesa místo auta. Nečekané rozhodnutí partnerům změnilo život
Prohlédnout si 25 fotografií
"Já se tomu dodnes strašně směju. Ani vlastně pořádně nevím, jak se to všechno odehrálo. Chtěli jsme auto, které jsme nakonec nekoupili. Místo něj máme tuhle naši chalupu - nejlepší rozhodnutí našeho života," říká Iveta na začátek se smíchem.
O chaloupkách s partnerem Jaroslavem mluvili roky, obdivovali je, ale nikdy si nemysleli, že by jednu mohli vlastnit. Pak ale jednou Iveta přišla z procházky z jedné slovenské osady, sedla si k počítači a při prvním prohlížení inzerátů našla snovou malou chaloupku - jejich nový domov. "Byla to láska na první pohled," přiznává.
před 1 hodinou
Přibývá dětí s těžšími formami obezity. Některé nikdy neochutnaly vodu, zní z léčebny
Ostatní sporty

Přibývá dětí s těžšími formami obezity. Některé nikdy neochutnaly vodu, zní z léčebny

Alarmující trend trvá a vnímají ho i odborníci v Olivově dětské léčebně v Říčanech, která dětem dlouhodobě poskytuje komplexní pobytovou léčbu.
před 1 hodinou
Zdrcující obžaloba: Putin je silnější než kdy dřív, tvrdí vlivný časopis. Viní Trumpa
0:53
Zahraničí

Zdrcující obžaloba: Putin je silnější než kdy dřív, tvrdí vlivný časopis. Viní Trumpa

"Po summitu ruská média nemusela vydávat falešná prohlášení, aby zdůraznila Putinův diplomatický triumf," poukazuje Foreign Affairs.
před 1 hodinou
Magazín

Vzhůru ke hvězdám. Mladý český astrofotograf svými snímky ohromuje svět

Vzhůru ke hvězdám. Mladý český astrofotograf svými snímky ohromuje svět
Prohlédnout si 12 fotografií
V mezinárodní soutěži DarkSky International zabodoval snímkem z Čech, konkrétně z Jizerky. Odborná porota za něj Oldřichovi udělila první místo v kategorii Mladí astrofotografové.
Za focením se Oldřich občas vydává i do zahraničí. Takto třeba vyfotil oblohu na Tenerife. Na Kanárské ostrovy, konkrétně na ostrov La Palma, se chystá i letos. V prosinci tam chce fotit meteorický roj Geminidy.
Další zprávy