Komentář: Ze Slavie je značka, na jaro ale musí vymyslet úsporná opatření. Není práce

Pražská Slavia do jarní fáze evropských pohárů nepostoupí. Tým si ale ve fotbalové Evropě udělal jméno a neohrožený zůstává i na domácí scéně.

Atraktivní. Útočný. Moderní. Náročný. Evropský. Fotbal, který Slavia předváděla v prvních pěti zápasech základní skupiny Ligy mistrů, splňoval všechna zmíněná kritéria. A jeho architekt Jindřich Trpišovský už má nabídky na trénování v zahraničí včetně jedné z top pěti lig v západní Evropě.

Jenže třiačtyřicetiletý trenér překvapil, když prohlásil, že se nikam zatím stěhovat nehodlá. Možná jen zatím nepřišla opravdu dobrá nabídka, která by Trpišovského dokázala přesvědčit.

Podle všeho má ale ve Slavii ideální podmínky k práci. V klubu "svého" sportovního ředitele Jana Nezmara, realizační tým přesně podle svého gusta a sílu čínského kapitálu v zádech. Jeho tým tak nějak setrvačností porazil poslední Karvinou a do konce roku už jej ani konfrontace s nikým ze špičky ligové tabulky nečeká. Bude zajímavé sledovat, jak Trpišovského tým pojme zimní přestávku.

Nabitý kádr byl odhodlaný dobýt i pro jarní část fotbalovou Evropu, tato varianta prohrou s Interem padla. Po vypadnutí v domácím poháru čeká Slavii na jaře jen patnáct zápasů oproti letošním pětadvaceti. To je minus 40 procent.

Sešívaní najednou budou muset řešit přesně opačný problém, než který řešili poslední rok a půl.

Trpišovský dokázal postavit vysoce konkurenční a široký kádr, ve kterém mistrně protáčel hráče sestavou a dovedl připravit řadu překvapivých řešení, jako například postavení Jaroslava Zeleného do zálohy na San Siru nebo předtím zamíchání sestavou pro zápas na Chelsea.

Jenže teď bude muset kádr radikálně zúžit pro patnáct jarních zápasů. Těžko si lze při takové porci utkání představit, že se do hry zapojí všech šestadvacet hráčů A-týmu. Samozřejmě, někteří jsou dlouhodobě zranění, jako třeba stoper David Hovorka. Trpišovský ale bude muset vymyslet, co s ostatními.

Řečeno podnikatelským jazykem, Slavii ubyly zakázky v podobě jarních zápasů, a její šéfové tak budou muset pro jaro zavést úsporná opatření a škrtat pracovní místa.

To sportovní úsek staví před spoustu otázek. Umožnit Tomáši Součkovi odejít už v lednu do zahraničí? Poslat hráče jako Jakub Hora nebo Lukáš Provod na hostování? Nechat hostovat kvůli věku (31) například méně perspektivního Ibrahima Traorého? Kolik přivést do (pro jarní část) už tak nabitého kádru posil?

Slavii hrozí nebezpečí, že se perfektně šlapající kabina rozklíží ve chvíli, kdy v týmu zůstane příliš mnoho hráčů na příliš málo pracovních míst. Těžko lze čekat, že Stanciu pro některý ze zápasů přijme místo na lavičce, aby místo něj mohl nějaké minuty nasbírat Provod. To všechno v situaci, kdy má Slavia na hostování hráče jako Baluta, Sýkora, Matoušek nebo Oscar.

Trpišovského čeká nová výzva. Vybalancovat kabinu, dál sportovně rozvíjet všechny hráče současného kádru, zapracovat mladíky, o kterých v minulosti mluvil, a přivést posily. To všechno ve chvíli, kdy jej bude čekat už "jen" liga. Nebude v záři reflektorů evropského fotbalu. O to bude možná úkol těžší.