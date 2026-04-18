Zděšení ve Vítkovicích. Baník znovu selhal, od pádu na samé dno ho spasila Karviná

Fotbalisté Ostravy prohráli ve 30. kole nejvyšší soutěže s Bohemians 0:2. Domácí Václav Jurečka neproměnil penaltu, Baník v lize prohrál počtvrté za sebou. Šanci poslat Ostravu na dno ligové tabulky nevyužila Dukla, která doma prohrála s Karvinou 1:2. V dalších utkáních Zlín porazil Teplice 3:2 a Liberec remizoval s Mladou Boleslaví 0:0.
Fotbalisté Ostravy ještě více prohloubili výsledkovou krizi. Baník v utkání prohrál 0:2 s Bohemians 1905, v nejvyšší soutěži utrpěl čtvrtou porážku za sebou a zůstal na předposledním 15. místě tabulky.
O vítězství Pražanů rozhodli už v prvním poločase Milan Ristovski a Jan Matoušek, domácí Václav Jurečka v 67. minutě neproměnil penaltu. „Klokani" vyhráli v Ostravě po 10 letech, podruhé za sebou naplno bodovalo a jsou jedenáctí.
Na Ostravu naplno dolehla tíha situace. Zápas, kterým se chtěla odrazit, se nevyvíjel podle představ už od startu. Hosté si bez problémů pohlídali úvod utkání a v 19. minutě se dostali do ještě komfortnější pozice vedoucí brankou. Ristovski měl na hranici šestnáctky spoustu času a prostoru, aby přihrávku ze strany z voleje umístil přesně k tyči za Jedličkova záda.
Domácí se viditelně dostávali do křeče, zatímco připravený soupeř v bloku čekal na další možnosti. Havlova tečovaná rána v 29. minutě trefila z boční strany tyč a ve 44. minutě Jedlička kryl vyloženou příležitost Hůlkovi.
Pražany to tolik nebolelo, protože vzápětí se probil ostravskou obranou ze strany Matoušek a prostřelil i gólmana. V lize skóroval poprvé od srpna.
Strnulý výkon Baníku se trenér Smetana v pauze a brzy po ní pokusil probudit třemi změnami, ale efekt nebyl valný. Šanci dali Ostravě sami hosté faulem Smrže ve vápně, jenže z pokutového kopu selhal i Jurečka a jeho střelu doprostřed brány Frühwald v 67. minutě vyrazil.
Po nedávném penaltovém selhání Chaluše proti Slavii neuspěl ani zkušený útočník.
Domácí se sice i pak snažili tlačit dopředu, ale jejich hra byla čitelná a bez momentu překvapení. Naději mohl vykřesat sedm minut před koncem Planka, jeho střela ze střední vzdálenosti se však pouze otřela o tyč.
Baník dohrával v křeči a v závěrečných minutách i před poloprázdnými tribuny, které na protest houfně opustili ostravští fanoušci. Bohemians porazili Slezany i podruhé v sezoně a potřetí z posledních čtyř vzájemných ligových duelů.
Dukla šanci prováhala
Dukla nabízenou šanci nevyužila a podlehla doma Karviné 1:2. Slezané si pojistili osmou příčku. Obě karvinské branky padly už v prvním poločase, kdy skórovali Lucky Ezeh a Aboubacar Traoré. Po přestávce jen snížil střídající Dario Kreiker.
Karviná navázala na domácí vítězství nad Libercem a naladila se na úterní semifinále domácího poháru, v němž bude hostit Baník Ostrava. Slezané porazili Duklu i podruhé v sezoně a posledních pět vzájemných ligových zápasů neprohráli. Pražané zvítězili v jediném z minulých 16 kol.
Po opatrném začátku si oba týmy vypracovaly první šance. Domácí Milla před odkrytou brankou těsně nedosáhl na Čermákův centr, urostlý útočník později hlavičkoval těsně nad. V dobré pozici se ocitl karvinský Fiala, ale zakončil slabě.
Dukla byla hladovější a dostala se do tří velkých šancí. Čermák však při zakončení zblízka ztroskotal na brankáři Neumanovi, stejně jako o chvíli později Šehovič, který se prezentoval pohotovou tvrdou střelou. Slezané měli i velké štěstí. Když gólman uklouzl a Milla ho přehodil, přistál míč na horní síti opuštěné branky.
Pražané v závěru poločasu za neproměnění šancí krutě zaplatili. Fiala v 39. minutě uvolnil Ayaosiho, jehož centr do šestnáctky pohotově zužitkoval Ezeh.
O tři minuty později Bačkovský míč z rohového kopu prodloužil jen k Traorému, který neměl problém poslat balon do sítě. Oba autoři gólů skórovali potřetí v ligové sezoně. Před pauzou ještě Lawali trefil tyč domácí branky.
Dukla se po přestávce nevzdala. Milla tvrdou ránou prověřil Neumana, Čermák pálil nepřesně. Šance měli i hosté. Bačkovský pokazil radost Prebslovi, Fiala z ideální pozice přestřelil.
Pražané snížili, když Čermák v 63. minutě odcentroval a střídající Kreiker poslal hlavou míč do sítě. Asistent nejprve odmával ofsajd, hlavní sudí Pechanec ale po konzultaci s videorozhodčím gól uznal. Rakouský hráč se trefil i před týdnem v Mladé Boleslavi.
Pražané šli za vyrovnáním, aspoň na bod ale nedosáhli. V závěru měli šance hlavně hosté, pojistit tří body mohli Condé, Lawali a Fiala. Karviná potvrdila, že se jí více daří venku, kde získala 22 z celkových 39 bodů v ročníku.
Boleslav potvrdila roli remízového krále
Liberec ztratil body pošesté z posledních sedmi utkání nejvyšší soutěže, v neúplné tabulce je pátý, jeho nejbližší konkurenti ale mají nedělní zápas k dobru. Hosté z Mladé Boleslavi v lize poosmé za sebou neprohráli a patří jim 12. místo.
Týmy se rozešly smírně i v druhém vzájemném duelu v sezoně. Mladá Boleslav má na kontě 11 nerozhodných výsledků, což je společně s Duklou a Teplicemi nejvíce v soutěži. Slovan si připsal jen o jednu remízu méně.
Zatímco vzájemný zápas hned v úvodu sezony skončil přestřelkou 3:3, dnešní duel předposledního kola základní části nabídl mnohem méně šancí.
Nejvýraznější postavou prvního poločasu byl domácí útočník Krollis. Ve 12. minutě po Lexově přihrávce promáchl sám na malém vápně a ve 40. minutě po závaru v pokutovém území překopl odkrytou bránu. V nastavení byl blízko gólu i na druhé straně Kabongo, jeho dorážka však neprošla přes blokující obránce.
Ve 48. minutě se na pravé straně uvolnil John, domácí gólman Koubek jeho ránu vyrazil. To byla jediná výraznější šance druhého dějství, jemuž dominovaly nepřesnosti, osobní souboje a častá přerušení. Liberec se ani z pozice favorita netlačil za vítězstvím, hosté měli závěr pod kontrolou.
Slovan prohrál jediný z posledních 19 domácích ligových duelů s Mladou Boleslaví, v druhém kole po sobě ale nezvítězil. Středočeši venku počtvrté za sebou bodovali a naladili se na úterní semifinále domácího poháru v Jablonci.
Divoký poločas ve Zlíně
Zlín zvítězil nad Teplicemi 3:2 a v nejvyšší soutěži bodovali po sérii čtyř porážek. Všechny góly dali domácí už v úvodním poločase, kdy se trefili Jakub Černín, Cletus Nombil a Tomáš Poznar.
Za hosty se prosadili Daniel Mareček a po změně stran z penalty střídající Michal Bílek. V 82. minutě dostal červenou kartu teplický Emmanuel Fully.
Nováček ze Zlína doma porazil Severočechy popáté za sebou a v tabulce zůstal desátý. Teplicím patří 13. pozice.
Hosté, jimž na lavičce kvůli trestu za čtyři žluté karty chyběl hlavní trenér Frťala, vstoupili do zápasu nekoncentrovaně a hned při prvním útoku domácích za to byli potrestáni. Rohový kop od Pišoji usměrnil už na konci třetí minuty do sítě zblízka nohou Černín a z pozice stopera zaznamenal už čtvrtý gól v ligové sezoně.
Teplice se z inkasované branky rychle otřepaly a v deváté minutě vyrovnaly. K odraženému míči se dostal v pokutovém území Mareček a propálil gólmana Dostála, který se mezi zlínské tyče vrátil po dvouzápasové absenci kvůli zranění.
V dalším průběhu poločasu se hra vyrovnala a těžiště se přesunulo do středu pole. Ve 25. minutě domácí záložník Machalík tvrdou střelou z 20 metrů pořádně protáhl brankáře Trmala, z následného rohu se ocitl ve slibné možnosti Cupák, ale míč do sítě nedopravil.
Teplice kontrovaly rychlými protiútoky a rohovými kopy, ale pak si nezajistily obranu. Ve 37. minutě z levé strany odcentroval Bartošák, míč ve vápně hostující obrana jen nadzvedla a Nombil zamířil do sítě.
Ghanský záložník skóroval podruhé v ligové sezoně, i premiérový gól v české nejvyšší soutěži dal Teplicím.
Hosté pak znovu doplatili na nedůslednost v obraně a ještě do přestávky inkasovali potřetí. Machalíkův centr ve 44. mnutě až příliš snadno propadl na malé vápno, kde se nejlépe zorientoval Poznar a navýšil vedení svého týmu.
Ve 49. minutě fauloval domácí Pišoja v pokutovém území Radostu a sudí Nehasil nařídil pokutový kop. Jeho exekuce se ujal střídající Bílek a pokusem k tyči vrátil svůj celek do hry o body. Nejlepší teplický střelec skóroval už podeváté v ligovém ročníku.
Severočechům kontaktní gól pomohl. Lepším pohybem i kombinací zatlačili pasivně hrající domácí do defenzivy, k výrazným šancí se ale dlouho příliš nedostávali.
Teplickou snahu o vyrovnání oslabil v 82. minutě Fully, sudí Nehasil mu po zásahu od videa a přezkoumání situace ukázal za ruku rovnou červenou kartu.
Severočeši mohli i v oslabení srovnat, Zlínu zachránil výhru brankář Dostál, který v nastavení zlikvidoval hlavičku Halinského.
„Ševci" porazili Teplice i podruhé v sezoně, na jaře si v lize připsali teprve druhé vítězství. Severočeši čekají na plný bodový zisk už osm kol.
30. kolo první fotbalové ligy:
Baník Ostrava - Bohemians Praha 1905 0:2 (0:2)
Branky: 19. Ristovski, 44. Matoušek. Rozhodčí: Berka - Zoufalý, Hurych - Starý (video). ŽK: Boula - Hůlka, Čermák, Drchal. Diváci: 8912.
Ostrava: Jedlička - Kričfaluši, Chaluš, Ortíz (71. Pojezný) - Rusnák (46. Bewene), Boula, Musák (46. Šancl), Holzer (57. Sinjavskij) - Gning, Planka - Jurečka (71. Pira). Trenér: Smetana.
Bohemians: Frühwald - Hůlka, Lischka, Kadlec - Kareem, Smrž, Čermák, Ristovski (78. Hrubý), Havel (83. Kovařík) - Matoušek (64. Hilál), Drchal (78. Mikuda). Trenér: Veselý.
Dukla Praha - MFK Karviná 1:2 (0:2)
Branky: 63. Kreiker - 39. Ezeh, 42. A. Traoré. Rozhodčí: Pechanec - Vlček, Volf - Kvítek (video). ŽK: Pekhart - Skyba, Lawali, Neuman. Diváci: 3079.
Dukla: Bačkovský - Kozma, Hašek, M. Traoré, Šehovič (65. Purzitidis) - Tijani (46. Žitný), Velasquez (65. Pekhart) - Penxa (46. Mikuš), Gilbert (46. Kreiker), Čermák - Milla. Trenér: Šustr.
Karviná: Neuman - Chytrý, Skyba (46. Křišťan), Camara, Fleišman (67. Milič) - A. Traoré, Prebsl (67. Kačor) - Fiala, Lawali, Ayaosi (67. Condé) - Ezeh (81. Boháč). Trenér: Jarolím.
FC Slovan Liberec - FK Mladá Boleslav 0:0
Rozhodčí: Rouček - Machač, Cichra - J. Beneš (video). ŽK: Kayondo, Soliu - Kabongo. Diváci: 3160.
Liberec: Koubek - Koželuh (82. J. Mikula), Drakpe, N'Guessan, Kayondo - Stránský, Icha - Hodouš (73. Rus), Lexa (73. Mahmic), Soliu (65. Mašek) - Krollis. Trenér: Kováč.
M. Boleslav: Floder - Matoušek, Králik, Karafiát, Hybš - Kozel (87. Zíka), Macek - Šubert (75. Kolářík), Ševčík (61. Langhamer), John (87. Mareš) - Kabongo (75. Krulich). Trenér: Majer.
FC Zlín - FK Teplice 3:2 (3:1)
Branky: 3. Černín, 37. Nombil, 44. Poznar - 9. D. Mareček, 50. Bílek z pen. Rozhodčí: Nehasil - Váňa, Kotalík - Adámková (video). ŽK: Bílek, Halinský ČK: 82. Fully (všichni Teplice). Diváci: 2458.
Zlín: Dostál - Kopečný, Černín, Didiba, Pišoja - Nombil (90.+4 Křapka), Cupák - Machalík, Ulbrich (61. Penkevics), Bartošák (74. Bránecký) - Poznar (61. Kanu, 90.+4 Koubek). Trenér: Červenka.
Teplice: Trmal - Jakubko (46. Bílek), Halinský, Fully - Radosta, Kodeš, Náprstek (84. Danihel), Riznič - D. Mareček (46. Auta), Zlatohlávek (61. Kozák) - Pulkrab (46. Svatek). Trenér: Prášil.
Tabulka:
1.
Slavia
28
20
8
0
60:20
68
2.
Sparta
29
19
6
4
60:31
63
3.
Jablonec nad Nisou
29
15
6
8
40:31
51
4.
Plzeň
28
14
8
6
49:33
50
5.
Liberec
29
11
10
8
41:29
43
6.
Hradec Králové
28
12
7
9
40:33
43
7.
Olomouc
28
11
7
10
31:31
40
8.
Karviná
29
12
3
14
43:48
39
9.
Pardubice
28
9
8
11
35:45
35
10.
Zlín
29
9
7
13
36:45
34
11.
Bohemians 1905
29
9
6
14
24:35
33
12.
Mladá Boleslav
29
7
11
11
41:52
32
13.
Teplice
29
6
11
12
29:37
29
14.
Slovácko
28
5
8
15
24:41
23
15.
Ostrava
29
5
7
17
25:44
22
16.
Dukla
29
3
11
15
18:41
20
Otočkou za 16 sekund Pardubice rozhodly drama. Proti Třinci mají první finálový bod
Hokejisté Pardubic porazili v prvním finále play off extraligy Třinec 3:2. Dynamo otočilo zápas dvěma góly za 16 sekund ve třetí třetině. Ve 47. minutě vyrovnal devátým gólem ve vyřazovací části Roman Červenka a poté se prosadil Jiří Smejkal.
Nedorozumění nebo chyba. Tahanice kolem Hormuzského průlivů ubližují všem
Otevírání a opětovné uzavírání Hormuzského průlivu je další fází diplomatické hry, ve které nechce ani jedna ze stran ustoupit ze svých požadavků. V rozhovoru s ČTK to řekl analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO) Matouš Horčička.
Sparta odrazila Jablonec. Pojistila si druhé místo a ještě vyvinula tlak na Slavii
Fotbalisté Sparty porazili v 30. kole první ligy Jablonec 3:1. V 21. minutě otevřel skóre domácí Jan Kuchta, za chvíli srovnal Sebastian Nebyla. Ještě do pauzy Pražany znovu poslal do vedení Lukáš Haraslín a pojistku přidal po změně stran opět Kuchta.
„Ta je ostrá!“ Magie Muchové dobývá svět, smíchu se neubránily sudí ani Ukrajinka
Ohromující forma Karolíny Muchové nabírá na obrátkách. Ve Stuttgartu dokázala česká tenistka ve dvou dnech ukončit dvě nepříjemné série. V pátek poprvé v kariéře přehrála Američanku Coco Gauffovou, v sobotu premiérově udolala i ukrajinskou hvězdu Elinu Svitolinovou. Svět tenisu se rozplývá nad její jedinečností.
ŽIVĚ Teherán znovu uzavřel Hormuzský průliv. Otevře ho, až USA ukončí blokádu íránských přístavů
Teherán opět uzavřel Hormuzský průliv, důvodem je pokračující americká námořní blokáda Íránu, uvedlo podle tiskových agentur velitelství íránských ozbrojených sil. Kontrola nad průlivem se vrátila do dřívějšího stavu, tedy pod pevnou kontrolu íránských ozbrojených sil, uvedl jejich mluvčí.