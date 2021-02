Brno ve válce s videem: VAR chybuje nepochopitelně často, platit za něj nebudeme

Nebudeme platit VAR, dokud se stav s jeho využitím nezlepší - sdělilo vedení Zbrojovky Brno v otevřeném dopise předsedovi fotbalové asociace Martinu Malíkovi. Za neplacení faktur - plnění povinností - hrozí klubu vysoké sankce, v krajnosti až vyloučení ze spolku. Ale ani to ho (zatím) nezlomilo. "Na svém rozhodnutí trváme," neustupuje sportovní manažer Tomáš Požár.

Nespokojenost s prací videorozhodčího, který opravuje nesprávné verdikty kolegů na hřišti, ale v českém podání nezřídka vytváří jiné křivdy, dohnalo vedení Zbrojovky Brno k ráznému kroku: odmítá přispívat na jejich činnost. Dokud se nepolepší.

Následky mohou být fatální. Za nezaplacení faktur, což je povinnost účastníků soutěží, hrozí finanční sankce, odečtení bodů, dokonce - v krajním případě - i vyloučení z fotbalové asociace.

Každý měsíc odchází ze Strahova na adresy ligových účastníků sběrná faktura, která vyzývá uhradit náklady za rozhodčí a delegáty, tedy zástupce FAČR. Jeden zápas stojí domácí tým dle Řádu rozhodčích a delegátů 67 tisíc korun.

Další položkou je videorozhodčí, na níž se podílejí oba soupeři. Domácí hradí 7500 korun, hosté pět tisíc. A právě tuto sumu odmítá Zbrojovka Brno uhradit. Dokud nedojde k nápravě. "Na našem postoji trváme," potvrzuje krok vedení sportovní manažer Tomáš Požár.

Zbrojovka Brno v jarní části Fortuna:Ligy nastoupila dosud k šesti zápasům, dvakrát doma, čtyřikrát venku. Na funkci videorozhodčího by měla tedy poslat na účet asociace celkem 35 000 korun.

Mnohem vyšší částku, která obsahuje odměny a náklady klasických rozhodčích a delegátů v hodnotě 134 tisíc korun, nijak nerozporuje. Zaplatí ji. Ale i tím porušuje řády české fotbalové asociace.

Každá faktura má datum splatnosti. Když po něm není suma uhrazena, nastává tradiční postup - výzva k zaplacení, upomínky, penále. Pak už jde do tuhého, případ přebírá etická komise v čele s Janem Paulym starším a přichází sportovní postih v podobě odečtení bodů, což by v případě Zbrojovky Brno, která bojuje o záchranu, mohlo způsobit sestup.

A krajní sankci - vyloučení z asociace, není třeba snad ani rozebírat. Jestliže ovšem všechno bude mít tradiční posloupnost, přešly by patrně bodové odpočty, pokud by to dospělo až do této fáze, do dalšího ročníku.

Ale hrozba to je dosti velká. "Uvědomujeme si to," připouští Požár. Hledět tak daleko však zatím nechce. Věří, že se všechno urovná. Jinak řečeno - VAR začne fungovat ke spokojenosti klubů.

Švancara řval na rozhodčího

Otevřený dopis předsedovi FAČR zaslalo vedení Zbrojovky po prohraném utkání na půdě Bohemians. V následném střetnutí doma se Zlínem pocit úlevy určitě nepřišel. Na zásah videorozhodčího byl domácím odvolán patrně vítězný gól v konci utkání, při zkoumání záběrů byl objeven faul na bránícího hráče.

Pobouření bylo veliké, nervy neudržela ani legenda klubu Petr Švancara, který je tváří projektu Zbrojovácké srdce. "Seděl jsem ve VIPu, a když šel rozhodčí kolem, řval jsem na něj z tribuny ´Cos tam viděl?!´ V emocích, to přiznávám. Ocitl jsem se pak v zápise utkání!" objasňuje, jak se dostalo jeho jméno na úřední listinu.

Švancara své chování, které v sobě neneslo odkaz gentlemana, neomlouvá, ale práce VAR se mu hodně příčí.

"Jsem pořád jeho zastáncem a dlouho jsem rozhodčí, kteří u něj sedí, omlouval, že se to teprve učí a určitě to fotbalu prospěje. Ale teď mi přijde, že při každém sebemenším kontaktu, při každém škobrtnutí o nohu soupeře se hráči domáhají, aby se šel hlavní podívat na video," upozorňuje.

"Byl to čtvrtý zápas, kdy nám VAR uškodil, ale nejde jen o nás. V každém kole vypluje něco, co není v pořádku. Musíme to nastavit jinak, jinak se z toho zblázníme a sami si VAR zničíme," varuje.

Zamítnutý protest

Proti řízení zápasu se Zlínem podalo vedení Zbrojovky protest, který je třeba podle procesního řádu "okolkovat" šest tisíci korunami. Zasedání komise rozhodčích však konstatovalo, že k pochybení nedošlo.

"Nesouhlasíme s tím," stojí pevně na stanovisku klubu Požár. "Považujeme tohle rozhodnutí za chybné," dodává.

Lhůta na odvolání běží, nejprve by si však musel klub vyžádat odůvodnění, což stojí 2,5 tisíce korun. Pak může uplatňovat svůj právní nárok.

Jisté však je, že rozladění v jihomoravské metropoli se po dalším střetnutí stalo mnohem vyšší. Místo aby se situace uklidňovala, mnohem víc bublá a nejsou vyloučeny další protestní či jiné kroky ze strany vedení Zbrojovky. "VAR chybuje velmi často, to se přece nedá přehlížet," konstatuje Požár.

Kapitán láteřil

Hrany se neobrousily ani v dalším brněnském utkání v Olomouci. Svěřenci trenéra Richarda Dostálka sahali po cenném bodu z půdy, odkud se moc neodvážejí, když v nastaveném čase unikli olomoučtí nájezdníci González a Chytil. Asistent zvedl praporek a signalizoval ofsajd, hlavní nechal akci ovšem dojet a Chytil vstřelil gól.

Následovala záležitost, která už vyvolává v brněnských hráčích bolest žaludku - přezkoumání na videoobrazovce. A verdikt pro ně opět nepříznivý: gól regulérní, pravidla porušil jen González, jenž se však míče nedotkl a do akce se nezapojil tak, aby soupeře ovlivnil.

"Nebaví mě to," neskrýval rozhořčení kapitán Pavel Dreksa. "Je to několikáté utkání po sobě, kdy nám VAR rozhoduje zápas. Prý to ofsajd nebyl, ale jsou to nuance, rozhodující momenty, které jsou vždy na jednu stranu," poukázal.

"Když se může sudí rozhodnout a je to vždycky proti nám, tak je to samozřejmě ubíjející. Jako když chodíš každý den do práce a šéf tě tepe, tak takhle se asi cítím," našel Dreksa trefné přirovnání.

I on vypíchl, že VAR v posledních zápasech vyhodnocuje složité momenty zásadně v neprospěch Brněnských.

A otevírá se prostor spekulacím. Ze zákulisí Strahova před časem unikla informace, že místopředseda za Čechy Roman Berbr, bývalý vládce českého fotbalu, který byl v říjnu zadržen pro podezření ze spáchání několik trestných činů, prý vydal pokyn, aby byl VAR, který ve správných rukou může přispět k transparentnosti fotbalu, co nejvíce zpochybňován.

I když Berbr už oficiálně v žádné funkci nepůsobí, český fotbal nadále řídí jeho bývalí kolegové. "Nechci tímto směrem přemýšlet," odmítá přijímat tento scénář Požár. "Ani to, co občas někteří fanoušci říkají, že Zbrojovka nepatří mezi oblíbené kluby," přidává další pro něj nepřijatelný důvod. "Opakuji, že chybnými verdikty VAR byly poškozeny skoro všechny kluby!" zdůrazňuje.

Výhrady k činnosti VAR považuje vedení Zbrojovky Brno za zásadní, stav za neudržitelný a sáhlo k dosti odvážnému kroku. Vyhlásilo FAČR malou válku. A zatím nehodlá ustoupit, i když následky mohou být hodně citelné. Až fatální.