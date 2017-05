Zažili boje o udržení, teď slaví titul. Je to jako z pohádky, shodují se Škoda, Zmrhal a Bílek

před 43 minutami

Fotbalová Slavia slaví titul. "Doba, kdy jsme bojovali o záchranu je definitivně pryč," říkají Milan Škoda a Jaromír Zmrhal, kteří mají ještě v živé paměti černou éru klubu, kdy se Pražané strachovali o udržení v elitní soutěži.

Praha - Fotbalová Slavia získala po osmi letech české titul. Mistry se stali i sešívaní, kteří zažili velmi těžké mezidobí. Není to tak dávno, co se Slavia strachovala do posledních kol o ligovou příslušnost.

"Nedávno jsem koukal na plakát a vzpomněl jsem si na to. Ze sezony 2014/15 jsme tady zůstali tři čtyři hráči, kdy to bylo špatné a nechodili nám výplaty. Navíc jsme bojovali do posledních kol o záchranu a nebylo nám hej. To, že přišel nový majitel a začalo se to zvedat, tak to je jako z pohádky. Tam, kde je dnes Slavia, má být. Doufám, že v tom budu pokračovat, když vidím lidi, jak si to užívají, tak jsem nadšený. Slavia si to zaslouží," vzpomíná kapitán mistrovského celku Jiří Bílek.

Slavii odehrála nejhorší sezonu v novodobé historii ještě o rok dříve, kdy skončila třináctá. Tento ročník odehrál také Milan Škoda a Jaromír Zmrhal, tedy další dva letošní mistři.

Po posledním kole sezony 2013/14, ve kterém Slavia prohrála v Ostravě 0:2 dokonce fanoušci sešívaných hráče polili ještě před děkovačkou pivem. "Už bych se k těm zápasům o záchranu ani nechtěl vracet. I když to, co se stalo po tom zápasu v Ostravě a teď po titulu je podobné. Taky nás polili pivem, ale není to stejné. Jsme určitě rádi, že to špatné období skončilo a můžeme mířit kupředu," přemítá Zmrhal.

"Znělku Ligy mistrů známe jen z televize"

"Zrovna nedávno jsem si vzpomněl, že nějaké tři roky zpátky jsme hráli o sestup do posledního kola, takže jsem si říkal, že by bylo krásné to období konečně uzavřít titulem. Takže současná situace je neuvěřitelná, strašně si toho vážíme," dodává Škoda.

Slávisté tedy letošní titulem definitivně uzavřeli černou etapu své dlouholeté historie a už vyhlížejí další milníky. "Myslím si, že jsme novou éru nastartovali už tím, že vstoupilo do Slavie nové vedení a realizační tým. Došlo to až k titulu. Teď nás čekají boje o Ligu mistrů, tu taky málokdo z kabiny zažil. Takže se už těšíme až uslyšíme tu známou znělku, kterou jsme slyšeli jen v televizi. Pro takové okamžiky se fotbal hraje," rozplývá se Škoda.

"Nemám, co doplnit k Milanovi. Už, když jsem začínal v přípravce Slavie, jsem snil o tom, že bych si zahrál v A-týmu. A nyní se mi splnil sen o titulu. Můžeme se posunout ještě dále, když budeme makat," dodává Zmrhal.

Kapitán nových mistrů Bílek odehrál celou podzimní část v základní sestavě. Na jaře ho však ze sestavy vytlačil Michael Lüftner. "Abych řekl pravdu, tak jsem byl během jara nervózní jak pes. Na hřišti to tolik neprožíváte, ale na té lavičce jsou to hrozné nervy. Třeba dneska to bylo něco šíleného. Jsme jeden tým, úžasní kluci, takže ta práce byla s nimi jednodušší," hodnotí Bílek. "Teď jedeme do Žlutých lázní to pořádně oslavit. Jak znám pana Tvrdíka, tak nám přijede zazpívat Karel Gott. Kdo oslavy potáhne? Těžko říct. Asi všichni," dodává s úsměvem od ucha k uchu.

"Těší nás, že jsme zůstali"

Během obou přestupových období letošní sezony se spekulovalo o Zmrhalově i Škodově odchodu do zahraničí. "Neuvědomuji si, že bych měl v zimě změnit působiště. Předtím tam nějaké nabídky byly, ale jsem šťastný, že to nevyšlo a můžu s klukama tohle všechno zažít a oslavit," směje se Škoda. "Mám to úplně stejně jako Milan. V zimě jsem žádnou nabídku nedostal a v létě něco bylo, ale nakonec jsem neodešel, i když to bylo třeba blízko. Taky jsem rád, že jsem zůstala a teď uvidíme, jak se to vyvine dál," popisuje svou situaci Zmrhal.

Nejlepší střelec Slavie Milan Škoda navíc v právě skončené sezoně společně s Davidem Lafatou ze Sparty vyhrál krále střelců. "Vůbec mě nemrzí že se musím o nejlepšího střelce s někým dělit. Nejdůležitější je, co jsme dokázali jako tým," dodává na závěr Škoda.